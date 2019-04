El Teatro San Martín acogerá las canchas deportivas de dos colegios

El portavoz municipal del PSOE en Santa Cruz, José Ángel Martín, alertó ayer de la intención del Ayuntamiento de convertir el Teatro San Martín, en El Toscal, en un centro de uso deportivo escolar, abandonando la idea recogida en el Plan Especial de El Toscal de ser un centro multifuncional para los vecinos del barrio. El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz confirmó este extremo, aunque matizó que el uso no será exclusivo para deporte escolar. “Hay una previsión, aunque aún no hay proyecto ejecutivo, para acondicionar la cancha deportiva, de manera que sirva de instalación sobre todo a los dos centros públicos de la zona (Fray Albino y Onésimo Redondo), que no tienen otra posibilidad, porque físicamente es imposible que se desarrollen estas canchas en su propio local”. Añade el Consistorio que “esto no obsta para otros usos complementarios dotacionales y ciudadanos en el mismo inmueble”.

Desde el PSOE se insiste en que esta “previsión”, de llevarse a cabo, iría en contra de lo establecido en el Plan Especial de El Toscal, en el que se recoge lo acordado con los vecinos. “El Teatro San Martín está llamado a ser un gran centro polivalente y de destinarse a otra cosa va en contra del planeamiento”. Martín también criticó abiertamente la actual situación del Plan Especial de El Toscal, con un informe del Gobierno de Canarias que, por segunda vez, se ratifica en que es nulo. “No han sido capaces de sacar adelante un plan que se les dejó prácticamente hecho, con los pasos a dar para llevarlo a su aprobación definitiva sin condicionantes”.

Martín asegura que, al igual que lo había hecho la Asociación Tribulaciones de El Toscal, se advirtió a Urbanismo de que modificar cualquier cosa más allá de lo que pedía el Cabildo traería estas consecuencias. “El problema es que una parte del equipo de gobierno quería cambiar el Plan de El Toscal, y como no encontró apoyo en su propio socio de gobierno, tuvieron que buscar una salida retrotrayendo el Plan. Algo que nos deja en la situación en la que estamos ahora”.

Desde la Asociación Tribulaciones de El Toscal, su presidente, José Antonio Ramos, recordó que le advirtieron al actual concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, de que no se tenía que retrotraer porque podía pasar esto. “Y, efectivamente, si usted hace modificaciones sustanciales en un documento como las que ha hecho, claro que el Gobierno de Canarias tiene que decir que es nulo”.

El Plan Especial de El Toscal depende ahora de un informe del secretario del Pleno para que rebata los condicionantes jurídicos que ha marcado el Gobierno de Canarias en sus dos informes sobre el Plan Especial, donde sigue afirmando que es nulo de pleno derecho, y añade que el propio Ayuntamiento es el que lo ha cuestionado al introducir modificaciones no previstas.