Héctor Izquierdo: “Dentro de un partido de gobierno puedo hacer más por La Palma que un diputado de CC”

El prestigioso economista palmero, hoy en la empresa Renfe, Héctor Izquierdo Triana, ha sido el gran fichaje de Anselmo Pestana para el PSOE, como independiente, y en el número tres de la lista provincial para el Congreso de los Diputados, detrás de Héctor Gómez y Tamara Raya. El Financial Times lo eligió profesor de la semana en 2013.

-¿Cómo ha sido su entrada en política?

“Ha sido una invitación muy valiente de Anselmo Pestana, porque si te fijas, solo hay cuatro o cinco independientes en los primeros puestos de las listas en España, algunos de ellos ministros, como Pedro Duque, Dolores Delgado o Margarita Robles. Además, él apostó por mantener ese número tres en la lista de la provincia que tradicionalmente le toca a La Palma, cuando se habló de un pacto con el partido de Curbelo para obtener esa plaza”.

-Las últimas encuestas hablan de que ese tercer puesto del PSOE puede salir. ¿Se ve diputado?

“Las últimas encuestas, como las publicadas por ABC y DIARIO DE AVISOS, así lo recogen, pero hay que ser cautos, porque venimos de grandes sorpresas como las del brexit, Trump o Bolsonaro, y además, creo que todavía hay mucho voto oculto y un gran porcentaje de indecisos. Creo que ese tercer diputado va a estar entre el PSOE, Vox o Coalición Canaria”.

-¿Y por qué eligió el PSOE?

“Creo que ahora mismo es la mejor alternativa para timonear la situación política y económica que debemos afrontar. Nuestro sistema electoral tiende al bipartidismo, como en Inglaterra, Francia o Estados Unidos, siempre con dos grandes partidos, aunque el PP o el PSOE puedan ser sustituidos por otras siglas, como ocurre en Francia con Macron y Le Pen, pero siempre dos partidos dominantes. Y ¿qué es lo que está pasando ahora?: que esos partidos que quieren dar el sorpasso tienden a radicalizarse y, de paso, radicalizan a aquellos que quieren superar. Mi mujer es de un pueblo del interior de Cataluña, y la mayoría de la gente no es independentista, pero hoy luce en sus calles la estelada y se sienten agredidos por las políticas anteriores del PP. Creo que ese radicalismo por ambas partes, lejos de arreglar la situación de convivencia, la está estropeando. Con una derecha radicalizada el tema de Cataluña se nos va de las manos y más si ponen un 155 fijo. Prueba de ello es que las encuestas en Cataluña le dan 1 o 2 diputados de 48. Otra situación para decidirme por el PSOE es Europa, que nos mira con preocupación, y la otra circunstancia es la económica. De política soy novato, pero de economía entiendo algo, y gobierne quien gobierne va a ver crisis financiera; tenemos que prepararnos para cuando vengan mal dadas. El que esté mejor preparado sufrirá una especie de catarrito, como pasó con Navarra o el País Vasco, pero las tendencias van a ser más duras con las personas. Si no establecemos ahora medidas para protegernos va a ser muy duro, y medidas como la subida del salario mínimo son muy buenas para evitar una precariedad del empleo. Por eso a mí, como palmero, me cuesta entender que usemos políticas neoliberales en La Palma, cuando el sector público entre administraciones, jubilados, pensiones, funcionarios y ayudas al plátano supera el 60% del PIB. Aquí la gente vive del Estado, no del turismo y la agricultura. Por todo eso, la opción del PSOE es la ideal para este momento”.

-¿Cómo se puede cambiar el modelo de isla subvencionada?

“Llevará tiempo cambiar el modelo, pero supongo que todo pasa por un turismo sostenible. Quizás sea esa la principal alternativa de desarrollo”.

-¿Y cómo se combate el mensaje de CC sobre la deuda de 900 millones que Pedro Sánchez no quiere pagarle a Canarias?

“Es un mantra que por mucho que lo repitan no es cierto. Yo soy palmero y defiendo a Canarias tanto como ellos. ¿Acaso ellos tienen más ADN canario por ir bajo unas siglas y yo en otras? Se consigue más en una organización estando cerca del poder, como en cualquier empresa. Es más fácil conseguir cosas para La Palma y para Canarias estando en el partido que probablemente va a gobernar, como es el PSOE. El peso de influencia de CC es casi nulo, muy bajo, y cuando su voto es decisivo utiliza casi la coacción. Y su política es insolidaria, porque se quejan de lo que hacen los vascos y catalanes y ellos siempre hacen lo mismo, con un argumentario insolidario, un mantra peligroso que solo genera sentimiento de Canarias contra el resto, como se ha extendido en Cataluña”.

Y permítame una pregunta como economista de Renfe. ¿Es usted partidario de trenes en Tenerife o en otros lugares de Canarias?

“No sé si pongo en un apuro al PSOE, porque no quiero meterme en un lío. Pero no lo veo. Incluso estando en el consejo de administración de Renfe en ningún momento Canarias sonó como posibilidad de inversión. El tren es como un gaseoducto o barcos butaneros, que funciona en distancias medias, como Madrid-Barcelona, una distancia ideal, que es mucho en coche y demasiado en avión. No veo la rentabilidad en un tren para 80 kilómetros entre Santa Cruz y Los Cristianos , un proyecto carísimo para lo que va aportar, en una sociedad muy apegada al coche. No le veo la rentabilidad, aunque es verdad que no todas las líneas de trenes son rentables. Canarias donde debe invertir es en la sanidad y la educación, no en obra público cuyo mantenimiento, además, es muy caro”.

Un mirlo blanco

Héctor Izquierdo Triana es un novato en política, debuta en estas elecciones, pero su currículum académico y profesional es tan extenso como brillante. Puede decirse que es el prototipo de un mirlo blanco, un fichaje estrella que ha logrado Anselmo Pestana para el PSOE, aunque figura como independiente en el número tres de la lista provincial al Congreso de los Diputados. Doctor en Economía, Héctor Izquierdo es miembro del Comité de Dirección del Grupo Renfe, dependiente del Ministerio de Fomento, donde se encarga de la dirección de la auditoría interna, materia sobre la que es un experto y que ya desempeñó con anterioridad en la compañía Unión Fenosa Gas. Dio el saltó al sector público tras trabajar en el privado en 24 países. También ejerce la docencia universitaria como profesor asociado en el Instituto de Empresa, IE Business School; en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade y en la Universidad de Deusto. Además, ha sido tutor en la UNED y docente invitado en la Bordeaux Management School (BEM) y Notre Dame University-Louaize Beyrouth. El periódico Financial Times lo eligió en 2013 “profesor de la semana”.