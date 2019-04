Los ganadores de un Emmy por Juego de Tronos se instalan en Tenerife

La compañía El Ranchito, ganadora de un premio Emmy por los efectos visuales de ‘Juego de Tronos, va a implantarse en Tenerife con el objetivo de formar y captar nuevos trabajadores en el archipiélago y empezar a “crecer”.

Así lo ha anunciado este jueves a los periodistas Félix Bergés, directivo de la compañía, tras reunirse con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El Ranchito iniciará su andadura con una oficina en Santa Cruz de Tenerife con capacidad para 40 personas, que se une a la red de centros de trabajo que tienen en Madrid y Barcelona, más las oficinas comerciales de Los Ángeles y México.

“Queremos empezar a formar gente aquí y quedarnos aquí”, ha indicado, al tiempo que ha valorado los incentivos fiscales que tiene el archipiélago a través del REF y la ZEC, pues se modificaron para dar cabida a los efectos visuales.

Bergés no ha ocultado que el incentivo fiscal es el que permite “empezar” la andadura, aparte de que las empresas estadounidenses “están acostumbradas” a trabajar con estas medidas fiscales en Canadá, Inglaterra, Alemania, Irlanda o Francia.

“Si no lo tienes no vienen contigo, es una puerta de entrada y el de Canarias es fantástico, se ha cambiado para efectos visuales. No es la única razón pero es interesante. Los americanos, si no tienes incentivos, no vienen, pues hay que tenerlos. En la Península no se ha conseguido y estamos muy agradecidos”, ha apuntado.

Ha dicho también que buscan gente del perfil de la animación, el modelado y el diseño, y aunque “los pilares” serán gente de fuera para la formación, “la idea es coger gente de aquí y montar algo”. “Que manden currículum, pagamos muy bien”, ha destacado.

Bergés ha apuntado que la empresa trabaja principalmente para el mercado estadounidense, con varias temporadas de ‘Juego de Tronos’ y un pequeña participación en ‘Parque Jurásico’, y también han firmado un contrato “para la serie más importante del año que viene”. “Trabajamos a un nivel muy alto en televisión y poco a poco entrando en el cine”, ha agregado.