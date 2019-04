Matilde Zambudio: “Santa Cruz va a la deriva y es urgente hacer algo; CC y PP han engañado con titulares”

Lleva cuatro años en política. El mismo tiempo que lleva afiliada a Ciudadanos (Cs) en Santa Cruz. Abogada, madre de dos mellizos adolescentes, lleva viviendo en Santa Cruz 20 años, y cree que ahora es el momento de dar el paso y presentarse como candidata del partido naranja a la Alcaldía de Santa Cruz. Matilde Zambudio (Tarragona, 1974) asegura a DIARIO DE AVISOS, en su primera entrevista como candidata a la Alcaldía, que lo hace porque “Santa Cruz está a la deriva” y necesita “un cambio urgente” en sus políticas. Se ha rodeado de un equipo “profesional y solvente”, entre los que destaca el que fuera concejal de Urbanismo de Santa Cruz Carlos Garcinuño y el también arquitecto Juan Ramón Lazcano de la Concha, que la acompañará como número dos. Limpieza, seguridad, accesibilidad y movilidad son los ejes de su programa, los mismos que dice que son de los que más se quejan los vecinos.

-¿Cómo llega a la política?

“Me afilié a Cs hace cuatro años. Siempre me ha encantado la política y lo cierto es que con el panorama que teníamos, el bipartidismo de PP-PSOE, no me sentía identificada. Conozco a Cs desde que nació como plataforma por la educación en Cataluña; cuando vi el cartel de Albert Rivera, ese cartel que me pareció muy trasgresor, me dije, este es mi partido. En 2016 se me dan todas las circunstancias a nivel personal para tener más tiempo y es cuando doy el paso”.

-¿Y qué trabajo ha desempeñado hasta ahora en Cs?

“Desde la afiliación he estado siempre en la junta directiva. Empecé gestionando mesas municipales, trabajando codo con codo con los concejales en la elaboración de mociones, preguntas para comisiones de control… y después pasé a ser la secretaria de la agrupación. Desde hace un año y medio soy la coordinadora de la agrupación de Santa Cruz”.

-¿Qué le llevó a ser candidata a la Alcaldía?

“Primero, porque la junta me dio la confianza, me animó y me alentó a que me presentara. En segundo lugar, porque dentro del partido, en lo que me he manejado es en la política municipal; pero principalmente porque creo que Santa Cruz necesita un cambio urgente”.

-¿Cómo valora el mandato de CC y PP?

“Lo cierto es que la única valoración que puedo hacer es la de la no gestión de CC y PP. No se puede decir que se haya gestionado ni bien ni mal, sencillamente, no se ha gestionado. A mí me desalienta mucho ver cómo presentamos mociones, que son aprobadas, pero que no se ejecutan nunca. Yo lo definiría como el Gobierno del titular. Han estado engañando a los ciudadanos con titulares que nunca se han llevado a cabo, un Gobierno que no ha sido proactivo. Ahora mismo Santa Cruz es un municipio que va a la deriva, si acercas el zoom para analizar todas las áreas, no hay ni una que digas que funciona bien. La situación se resume en que si preguntas a los ciudadanos por qué pasaría a la historia José Manuel Bermúdez como alcalde de Santa Cruz, la respuesta es que por nada”.

-¿Qué opinión tiene del trabajo de Cs?

“Somos el grupo que más mociones ha llevado en lo que realmente preocupa al ciudadano. Llevamos tres años trabajando con todos los barrios a nivel de encuesta, convirtiendo en hilo conductor de nuestra política a las personas. Lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Santa Cruz”.

-¿Cuál es la propuesta de su formación para Santa Cruz?

“Queremos una ciudad que esté proyectada por parte de los ciudadanos, que son los que la viven y la disfrutan. Hemos estado trabajando en saber qué quieren los ciudadanos. Hay proyectos, como la mejora en la limpieza, seguridad, accesibilidad y movilidad, que se pueden ejecutar a corto plazo, en los primeros ni siquiera sacan un uno en las encuestas que hemos realizado en los barrios. Luego están los más a largo plazo, como el Plan General. Santa Cruz es un suma y sigue de no política”.

-¿Qué política de pactos se plantea?

“Sinceramente, ahora mismo ninguna. Salgo a ganar. No me voy a plantear nada, tenemos que esperar a ver los resultados, porque además tengo muy claro que lo que quiero es ganar las elecciones y luego, en función de los resultados, se verá”.

-¿Ni siquiera si tienen alguna línea roja?

“Nuestra línea es salir a ganar las elecciones y es lo que tenemos en la mente”.

-¿Quién la acompañará?

“Tenemos un equipazo. He cuidado mucho que todas las personas tengan la solvencia y la profesionalidad suficiente para poder sacar del atolladero a la ciudad. Es fundamental que solventemos el aspecto urbanístico, por eso me acompaña el arquitecto Juan Ramón Lazcano de la Concha, de número dos. En el puesto número tres va Evelyn Alonso (actual concejal de Cs); en el cuatro,Carlos Garcinuño (exconcejal de Urbanismo con el PP), Carmen Castedo, en el cinco, y Victoria Fumero, en el seis”.

-¿Y el actual portavoz, Enrique Rosales?

“Irá en las listas de Ciudadanos al Cabildo de Tenerife”.

-Se barajaron varios nombres hasta que se decantaron por el suyo. ¿Tiene un problema Cs con los candidatos?

“Aquí no se hizo primarias porque hay menos de 400 afiliados. El sistema aquí para elegir al candidato fue el de una votación de la junta directiva proponiendo personas que consideraba que podían hacer un buen trabajo como alcalde. Victoria Fumero, Enrique Rosales, Mariano Gambín y el mío fueron los nombres propuestos. El pronunciamiento oficial del partido se hizo el pasado viernes, cuando me proclamaron como candidata. Puedo comprender que de los cuatro nombres que se postulaban, el más conocido, el de Mariano Gambín, fuera el que la prensa apuntó como candidato más probable, pero, insisto, el pronunciamiento oficial fue el del pasado viernes”.

-El presidente de su partido, Albert Rivera, viene el miércoles, pero aún no se sabe dónde será el encuentro…

“Estamos esperando si nos hacen la gestión. El Ayuntamiento no nos ha facilitado disponer de la plaza de la Candelaria para celebrar el encuentro, un espacio que está previsto para el uso de todos los partidos en campaña electoral, que se inicia el 12 de abril. La Junta Electoral nos dice que aún no pueden autorizar el encuentro y que debe ser el Ayuntamiento el que lo haga. Después de marearnos entre concejalías, nos acaban diciendo que está reservada desde el 9 de abril para las Fiestas de Mayo. No entiendo cómo bloquean la plaza, que es espacio electoral, para cualquier uso”.

-¿Cree que ha habido mala fe por parte del Ayuntamiento?

“Cuando bloquean toda la plaza entiendo que hay mala fe, no es lógico. Es lo suficientemente amplia para que haya dos escenarios y no es que nos empeñemos en la Candelaria porque sí, sino que ya no hay tiempo de que me manden de Madrid otro informe de evacuación, planos, etc… Todo lo que nos han pedido para hacer este encuentro. Nos tienen que dar algún tipo de solución”.