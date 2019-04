“Montañeros a punto de ser ‘aplastados’ por la Luna”: lo último de Daniel López

El astrofotógrafo Daniel López, fundador del proyecto El cielo de Canarias, suele compartir en sus cuentas en redes sociales algunas de las imágenes más impresionantes del considerado como uno de los mejores cielos del mundo.

El profesional lagunero lo volvía a hacer este pasado viernes con una imagen bastante parecida a una compartida el año pasado, pero que no deja de sorprender por su grandeza. “Montañeros a punto de ser aplastados por la Luna”, fueron las palabras con las que López acompañaba una fotografía que ya en 2018 llamó la atención de la página web de la NASA Astronomy Picture of the Day.

Una superluna poniéndose tras el cráter del Teide este 20 de abril fue motivo suficiente para que el astrofotógrafo se trasladara con su equipo al Parque Nacional. La imagen ha recibido casi 400 me gusta y ha sido compartida por 120 amantes de la astronomía.