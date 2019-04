Naves, 49.540 participaciones y coches, entre los bienes embargados por Las Teresitas

Los bienes que los condenados por el caso de Las Teresitas depositaron en el juzgado a modo de fianza están compuestos por todo tipo de propiedades. Entre las que sí están tasadas figuran las participaciones en empresas, naves industriales o solares, unos bienes que suman 64,2 millones de euros, siempre según el valor que tenían en 2014, fecha en el que aparecen como tasados. A este dinero habría que sumar el valor de otros inmuebles, como las viviendas particulares de algunos de los condenados, coches o motos que no se encuentran tasados. Esta es la relación de bienes que ayer el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez, hizo llegar a los grupos de la oposición (IU, Cs y PSOE) que se interesaron por conocer la relación de bienes trabados por el tribunal que juzgó a los ya condenados.

Entre los bienes que sí cuentan con un valor asignado destacan las participaciones en distintas empresas presentadas por los dos empresarios condenados, Antonio Plasencia e Ignacio González, que suman 49.540 y cuyo valor total asciende a más de 45 millones de euros. A esto se suma un solar en Candelaria valorado en 6.122.133 y el 50% del valor catastral de cuatro naves industriales ubicadas en el Polígono Industrial de Güímar (una valorada en 3,9 millones y otras tres en 22.125.000).

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, uno de los denunciantes del caso Las Teresitas, sostiene que, a pesar de que estos bienes estén trabados en el juzgado, “la realidad es que las empresas a las que se refieren las participaciones han sido descapitalizadas. Ahora mismo ese dinero no existe”. Se refiere Martín a Inversiones Las Teresitas, Promotora Victoria e Igan Inversiones, las tres empresas a las que pertenecen las participaciones puestas como fianza en el juzgado por los empresarios condenados. “Nadie del Ayuntamiento de Santa Cruz se preocupó por vigilar que no se deshicieran del accionariado de esas empresas”. Martín sostiene que, “lamentablemente, no vamos a cobrar ese dinero porque se van a declarar insolventes y el Ayuntamiento tendrá que recurrir a un alzamiento de bienes para poder conseguir que se pague lo que la sentencia ha dicho que le corresponde a la ciudad”.

En cuanto a los bienes aportados por los políticos y funcionarios también condenados (Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Víctor Reyes y Tomás Martín), entre ellos se encuentran participaciones y acciones en empresas, las viviendas de algunos de ellos, ya sea en el 50% de su valor catastral o el 100%, tres vehículos, una moto o un fondo de pensiones por valor de 12.000 euros. El concejal de Hacienda también informó de que el Ayuntamiento capitalino se dirigirá de nuevo al juzgado para que calcule el importe de los intereses que también debe recibir junto a los 61,7 millones que establece la sentencia. “El servicio jurídico remitirá el lunes una petición para que el secretario judicial de la Audiencia Provincial proceda a hacer la valoración”, señaló el edil. Ese escrito se presentará el lunes, y en el mismo, además, se indicará que, a juicio de los servicios jurídicos, la fórmula para calcular ese dinero debe ser la de aplicar el interés legal durante los años en consideración que van desde el momento de la compraventa en adelante”.