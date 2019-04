Otro retraso en la ampliación de la depuradora, que el lunes volvió a verter agua de riego

Aunque se trata de una rectificación en las fechas, la realidad es que la obra de ampliación de la depuradora de Santa Cruz sufre un nuevo retraso en su inicio. Ayer la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica publicaba que la apertura de la oferta económica de la asistencia técnica, imprescindible para que la empresa ganadora del concurso pueda echar a andar el proyecto, se retrasaba al mes de mayo, ya que se produjo un “error” y, en vez de el 11 de abril, será el 9 de mayo. Así se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

También ayer, Emmasa, cuestionada por DIARIO DE AVISOS, sobre la existencia de un nuevo vertido en la zona de La Hondura, que un usuario de Twitter denunció con un vídeo grabado desde un avión, aclaró que, efectivamente, el pasado lunes en el aliviadero de La Cascada se procedió a verter el excedente de agua de riego, previamente tratada. Concretamente, señala que “debido a las recientes lluvias que han tenido lugar en Tenerife, no hay necesidad de agua para riego en el sur de la Isla. En estas ocasiones, cuando no existe demanda de agua para riego, el exceso de caudal se conduce a la canalización de alivio”. Insistiendo la empresa en que “el agua ha sido previamente sometida a regeneración, mediante tratamiento terciario de ultrafiltración”. Este tipo de vertido, según los informes de la Viceconsejería de Medio Ambiente, tampoco cuenta con permiso alguno, tal y como ha denunciado la candidata socialista a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, precisamente criticaba ayer al Gobierno socialista por el retraso en las obras de la depuradora, “las únicas que pueden impedir los vertidos”. Bermúdez reconoció que no tienen ningún tipo de notificación del “Gobierno socialista”, al que reprochó que la obra ya lleva adjudicada un año “y no sabemos absolutamente nada del comienzo de las obras”. “La depuradora es municipal -continuó- y tendríamos que saberlo, pero lo cierto es que no tenemos noticias al respecto”.

“El Gobierno socialista -insistió-, no se si adrede o no, está retrasando el inicio de la solución del problema”. En cuanto a los vertidos, “si los hay se abrirá el expediente correspondiente y se determinará si están o no justificados y quién tiene la responsabilidad”, concluyó el alcalde.