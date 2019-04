Patricia Hernández: “El Consistorio oculta otro vertido ilegal de Emmasa y debe sancionarla”

La diputada del PSOE y candidata a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, exige que el Ayuntamiento capitalino sancione de forma inmediata a la empresa encargada de la gestión del agua en el municipio (Emmasa), después de que se haya sabido que este lunes, tal y como informó DIARIO DE AVISOS, “se produjo un nuevo vertido ilegal desde tierra al mar en las cercanías de La Hondura”, contabilizándose al menos tres de estas mismas características desde el mes de septiembre.

Para la también diputada socialista, es “gravísimo que tenga que ser la ciudadanía la que haga de policía y la que vigile nuestra costa”, criticando el hecho de que el Ayuntamiento de Santa Cruz en ningún momento haya informado sobre este vertido, pese a tener obligación legal de hacerlo. Por su parte, “Emmasa únicamente se ha pronunciado respondiendo al mensaje de Twitter en el que una ciudadana de Tenerife hizo públicas las imágenes que grabó desde un avión en las que se aprecia un vertido al mar”. La respuesta de Emmasa-Sacyr aludía a que se trataba de agua de riego que no iba a ser utilizada. “El mismo argumento que dio tras conocerse los vertidos de septiembre y noviembre del año pasado y que fueron desmentidos públicamente por la Viceconsejería de Medio Ambiente, añadiendo además que se trataba de un punto de vertido ilegal y que no deber ser utilizado de ninguna manera ni por ninguna causa por Emmasa”, recuerda la diputada. Por todo ello, Hernández exige al Ayuntamiento que facilite toda la información sobre este último vertido y que “se sancione con carácter inmediato a Emmasa”, recordando que la empresa no tiene permiso alguno, “ni siquiera para verter agua embotellada, así que sea lo que sea lo que se haya vertido, se le debe multar”.

Intento de engaño

“El Ayuntamiento de Santa Cruz ya trató de engañarnos con los anteriores vertidos diciendo que se producían a través de puntos legales y que se trataba de aguas tratadas, pero lo cierto es que fueron por puntos absolutamente ilegales y que se han negado de forma sistemática a informar sobre la composición del análisis de agua que se hizo en esos días para que sepamos con seguridad qué fue lo que se vertió al mar”, abunda Hernández. Recuerda que la Viceconsejería de Medio Ambiente ya ha abierto expediente al Ayuntamiento y a Emmasa por los vertidos de 2018, por lo que espera que se abra otro por el del lunes.