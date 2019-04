Por Tenerife y Cs coinciden: el caso Las Teresitas involucra a toda CC

El concejal lagunero y denunciante del caso Las Teresitas Santiago Pérez manifestó ayer que dicha “operación especulativa urbanística involucra a Coalición Canaria (CC) en su conjunto, porque fue promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero secundada por CC en todos los planos institucionales y prácticamente por todos sus líderes”. Para Pérez, es importante dejar claro que “no fue Zerolo y ya está. La intervención de la comunidad autónoma en este asunto fue jurídicamente decisiva, aprobando la modificación parcial del Plan General de Santa Cruz, propuesta por el Ayuntamiento para reordenar el ámbito de Las Teresitas”.

El concejal añadió que “la última aportación a este proceso ha sido la del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, que lleva años en ese puesto y no ha tenido la menor diligencia en promover las medidas de aseguramiento que permitirían recuperar el dinero: el paso del tiempo es oro en el mundo de los paraísos fiscales y de las anotaciones electrónicas para evadir bienes y acabar zafándose de la devolución del dinero al pueblo de Santa Cruz”. Santiago Pérez recordó igualmente que “todas las iniciativas que tomé como responsable de los socialistas tinerfeños estaban encaminadas exclusivamente a recuperar el dinero del sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa (5.500 millones de las antiguas pesetas) y la participación de Santa Cruz en las plusvalías que se originaron en los valles de Las Huertas y El Cercado (reclasificaciones de suelo que le dieron un valor astronómico)”.

A pesar de que, explicó el edil, “es uno de los principios esenciales de nuestro derecho urbanístico, la participación de la comunidad en las plusvalías originadas por la acción de los poderes públicos”, pero en el caso de Las Teresitas “fue una reclasificación tan importante que permitió a Inversiones Las Teresitas vender ese terreno por 16.000 millones de pesetas pocos años después. Y de ese dinero el pueblo de Santa Cruz se benefició con cero pesetas”. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y llevar todo el caso Las Teresitas a la vía penal “fue la última opción a nuestro alcance para impedir que el paso del tiempo acabara haciendo olvidar y absolviendo toda aquella operación”. Pero -insistió Pérez- “la operación de Las Teresitas, cuya importancia viene del perjuicio económico que causó al pueblo de Santa Cruz, no es una cosa en la que participara solo Miguel Zerolo y el Ayuntamiento, fue toda una operación secundada al más alto nivel por el conjunto de Coalición Canaria (CC)”.

Nada de pactos

Por su parte, la cabeza de listas de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, acusó ayer a Coalición Canaria de “no dar la cara” ante la condena por el caso de Las Teresitas. “La Justicia funciona aunque no con la velocidad que nos gustaría”, dijo Melisa Rodríguez, pero lamentó que CC “no da la cara, no dice nada, no hace declaraciones”, y la portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila, responde que “no tiene nada que comentar”.

Rodríguez recordó que gracias a una enmienda de su partido en el Estatuto los políticos deberán responder ante la Justicia como cualquier ciudadano, sin aforamientos, y añadió que le parece “curiosa” la calificación de “interviniente” que algunos dan al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su presunta implicación en el caso Grúas. La candidata tinerfeña de Ciudadanos al Congreso reiteró que su partido no podrá llegar a ningún acuerdo “con nadie que esté imputado por corrupción política o encausado en un caso de estos”.