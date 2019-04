Samuel Brito o como llegar, ver … y vencer

Andrea Migno y Jaume Masiá cuentan con una buena máquina para este Mundial de Moto 3. Su KTM está lista para pelear por cada carrera gracias al trabajo de un equipo de mecánicos e ingenieros donde se ha integrado a la perfección Samuel Brito. Los resultados son el mejor de los avales y Masiá, pese a los problemas físicos que ha tenido en este inicio de curso, ya ha sumado el primer triunfo para el equipo donde milita el ingeniero electrónico palmero.

Su experiencia con Marco Bezzecchi en el equipo Redox Pruestel casi acaba en título mundial y le ha servido para optar a una oferta deportiva más que satisfactoria en un equipo semi oficial, tal y como lo define. “El año 2018 fue muy bueno, empezamos sin objetivos muy ambiciosos más allá de tratar de hacerlo lo mejor posible, sin presión en cada carrera, con una moto que era nueva, pero pronto vimos que estábamos delante peleando por ganar las carreras y tanto que llegó el final y estábamos peleando por el Mundial”, relataba Samuel Brito antes de resumir que “el año fue muy positivo, fuimos capaces de adaptarnos rápido a la moto y de sacarle el mejor partido”.

Posiblemente fuera esa capacidad de ensamblamiento la que le abrió las puertas del proyecto de Bester Capital Dubai y a un cambio de equipo nada traumático. “Vino de la mano de KTM que me ha dado la oportunidad y el año pinta muy bien aunque siempre es difícil estar delante porque hay muchos pilotos que van muy rápido y hay que trabajar muy duro”, explicaba el de Puntallana que contaba con un ofrecimiento de su anterior equipo para este año pero no pudo decir que no al proyecto deportivo en el que tendría a dos pilotos de máximo nivel como Migno y Masiá “dos chicos muy rápidos que ya han demostrado que lo pueden hacer muy bien”.

Con más de 20 años de experiencia en el Mundial, el nuevo equipo de Brito puso en sus manos una moto “bastante diferente a la de 2018, aunque arrancaron con un problema serio. La lesión de Masiá no les dejó hacer test al mismo ritmo que sus rivales. Aún así, Migno mostraba que el trabajo realizado iba dando frutos hasta que en Qatar hubo un retroceso inicial que dio paso a un último test positivo.

Luego, en la carrera, todo se torció con Migno saliendo el 17 por una injusta sanción de la dirección de carrera y Masiá, renqueante aún de su fractura en el pie izquierdo que le causaba mucho dolor al cambiar. El español se fue al suelo en la primera vuelta. El italiano salió bien pero tuvo un percance y se quedó último para iniciar una remontada que lo llevó hasta el puesto 14 al final sumando dos puntos para la general.

Con el objetivo de seguir “intentando hacerlo lo mejor posible para estar delante en cada carrera” y con el potencial ya más que conocido y probado de los dos pilotos el equipo viajó hasta Argentina para tocar el cielo en Termas de Río Hondo de la mano de un majestuoso Masiá en un fin de semana “inolvidable” para Samuel Brito y sus compañeros de equipo.

“Desde el viernes los dos pilotos estuvieron rodando muy cómodos “, desvelaba Brito que trabajó mucho para encontrar el setting ideal “desde el principio” lo que le permitió al equipo y a los pilotos una preparación idónea ya que “no hubo que hacer grandes cambios y sólo mantuvimos la duda del tiempo”.

Brito, responsable de la telemetría del equipo se llevó el susto en la vuelta de calentamiento del domingo cuando Masiá se cayó después de haber hecho pole en la calificación. Migno salitó sexto pero tuvo “algunos problemas mecánicos”.

Masiá se recuperó del contratiempo mientras su equipo reparaba su montura y bordó una carrera “muy complicada” durante todas las vueltas, rodando en grupo “con rebufos y apuradas de frenadas imposibles”. Al final Masiá se hizo con el triunfo y Migno sumó puntos gracias a su undécimo puesto. “Fue una victoria muy importante para todo el equipo, la pena fueron los problemas de Migno que tenía ritmo para ir delante”. En Austin, el próximo fin de semana, se seguirá viendo la evolución.