Sánchez: “En 10 meses hemos hecho más por Canarias que en 7 años del PP con el apoyo de CC”

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno de España y candidato en las elecciones del próximo 28 de abril, Pedro Sánchez, afirmó este sábado que en diez meses de Gobierno socialista se ha hecho más por Canarias “que en siete años del PP con el apoyo de CC”.

Junto al secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, el cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, y la candidata tinerfeña al Senado, Olivia Delgado, Sánchez participó en un acto celebrado en el sur de Tenerife, donde se mostró “sorprendido” por el “llenazo espectacular”, más de 1.300 personas llegadas de todos los municipios de la isla. “Hacía mucho que no veía latir el corazón del PSOE como en estos días”, dijo.

Explicó que en Madrid “hay un Gobierno que quiere el progreso de Canarias, pero necesitamos también en Canarias un Gobierno que quiera ese progreso, y eso solo puede venir de la mano del PSOE”. En este punto, preguntó de qué manera se podría entender en las islas esa apuesta por la centralización que hace el bloque de la derecha cuando se trata de una comunidad “donde el autogobierno lo que ha traído es progreso”.

El candidato a la Presidencia adquirió el compromiso “no solo de recuperar el buen hábito de visitar las ocho islas” si el PSOE gana las elecciones, “sino también de celebrar un Consejo de Ministros aquí, en Canarias”.

JUSTICIA SOCIAL Y CONVIVENCIA

Pedro Sánchez habló también de la situación política general de España y valoró los muchos avances experimentados durante estos diez meses de gestión del Gobierno socialista que preside. La ampliación del permiso de paternidad, medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, el reconocimiento del subsidio por desempleo a mayores de 52 años o la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de mujeres que cuidan a sus familiares dependientes fueron algunas de las medidas ya en marcha que mencionó el presidente.

“Eso lo hemos hecho en diez meses y con 84 diputados, aunque quedan muchas cosas por hacer”, dijo, y señaló que los objetivos del “próximo Gobierno socialista” girarán en torno a la justicia social, la regeneración democrática y la convivencia. “Estamos ante una derecha con tres siglas y dicen que si suman irán juntos a gobernar España, y por eso hay que hacer reflexionar a la ciudadanía por el triple riesgo que representan: la vuelta a la corrupción, los recortes con una mayor desigualdad y la confrontación territorial”.

Sánchez hizo un llamamiento a una “gran movilización que logre una gran victoria del PSOE” para contar con un Gobierno “que pueda gobernar con estabilidad y dependa solo de sus propias fuerzas”. Remarcó que ser patriota es “poder trabajar todos los días para que en España se viva mejor” y defendió continuar “mirando al futuro” para que “nuestro país avance, que la gente joven no tenga irse, que puedan estudiar, trabajar en un empleo digno”.

Apostó por una España “donde las mujeres no tengan que escoger entre ser madres o desarrollarse profesionalmente, donde no tengan que resignarse a cobrar un 20 por ciento menos para luego tener, al jubilarse, una pensión un 30 por ciento inferior que los jubilados, que no sientan la inseguridad de ver si hay manadas por la calle, una España donde las mujeres cobren lo mismo que los hombres, donde se sientan libres, seguras y estén vivas”.

El candidato del PSOE hizo hincapié en que la única opción que garantiza esa España de futuro, de avances y de las pensiones públicas “es el Partido Socialista Obrero Español”. Respecto a las pensiones, Sánchez rechazó que las y los mayores “tengan que escoger entre pagar la factura de la luz o comer”, valoró la “deuda por pagar” que tiene el país con ellos y consideró que la derecha está en “una deriva” al llegar a cuestionar incluso el Pacto de Toledo. “El debate del PP no es cuándo revalorizar las pensiones, sino cuánto recortarlas”, lamentó. El candidato adelantó que el PSOE impulsará una reforma de la Constitución para blindar el carácter público de las pensiones.

“CANARIAS TE QUIERE”

Por su parte, Ángel Víctor Torres se refirió al sur de Tenerife como “cuna de buen socialista, donde se hace una magnífica gestión desde hace muchísimos años”. Afirmó que es “un fuerte de defensa de los intereses generales con los grandes alcaldes y alcaldesas” de toda la comarca y valoró el trabajo realizado por el PSOE en los municipios donde gobierna por los derechos y la igualdad.

“Canarias te quiere, Pedro”, dijo a continuación, dirigiéndose al secretario general y presidente del Gobierno de España. “Tenemos que llenar las urnas de votos para ganar el 28 de abril con una victoria suficiente que permita que el cambio político se ratifique”, continuó, e insistió en la necesidad de acudir a las urnas si queremos “vivir en libertad, en igualdad, caminar en derechos”.

Torres sostuvo que no se puede “ser indeciso” a la vista de “los logros que ha alcanzado este Gobierno en diez meses”. Advirtió del riesgo de que lleguen al Gobierno “quienes quieren quitar derechos, los que se resisten al salario mínimo interprofesional, al Estado de las autonomías, los que quieren muros para separar las personas de un lado y de otro, porque si gobiernan lo harán”.