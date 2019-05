Allende alude a una vieja crisis para justificar su cuestionamiento en AHI

La presidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Belén Allende, justificó ayer el actual cuestionamiento que su liderazgo atraviesa remontándose a una antigua crisis que tuvo lugar en dicha formación política hace lustros. En declaraciones a COPE Canarias, y cuestionada por el porqué de la actual división en AHI, de la que ha venido informando en exclusiva DIARIO DE AVISOS durante la última semana, Allende sostuvo que “no creo que se haya dividido. Ha habido una opción legítima donde hombres y mujeres han entendido que la mejor opción era concurrir a través de la formación de una agrupación de electores y, por lo tanto, ya no forman parte de la AHI. La Agrupación Herreña Independiente, después de 40 años de historia, tiene una base electoral todavía muy potente y muy fuerte. Sería absurdo hacer una visión tan simplista de división. Lo que ha habido es una escisión y escisiones en los últimos 40 años ha habido muchas, muy fuertes y más importantes, como es la que se produjo en la AHI entre Tomás Padrón y Carmelo Padrón”.

Sin embargo, Belén Allende, que se refiere en su respuesta al adiós del exalcalde de La Frontera, David Cabrera, que se presenta al Cabildo con la Agrupación de Electores por El Hierro, omite hacer alusiones al hecho de que los presidentes de los 12 comités locales de AHI le pidieron la semana pasada que diera un paso al costado y no se presentase a la reelección como presidenta del Cabildo y como diputada regional (va segunda en la lista de AHI tras Narvay Quintero).

Respecto al duro golpe que supuso para su formación política que, por primera vez desde que lo lograse Venancio Acosta en 1989, el senador herreño no sea de su partido, Allende dijo que “se ha perdido el senador, pero estamos en política y en política no siempre se gana, y a veces se pierde. Incluso, siempre digo que las derrotas hay que gestionarlas con humildad y de ellas y la lectura que tienen has de sacar la oportunidad de reforzarte. Cíclicamente, en la historia de todos y cada uno de los partidos, estas cosas se producen”.

Al ser preguntada por si esta derrota también se podría dar en la elección a la Presidencia del Cabildo herreño, Allende reconoció que “se pudiera dar, porque es una elección que tienen los ciudadanos, pero yo siempre digo que para poder elegir hay que recordar y los ciudadanos tienen muchas cosas que recordar y comparar”, para a continuación criticar la etapa de Alpidio Armas (PSOE) como presidente insular, a pesar de que ella ocupa tal cargo desde 2015, año en que cesó el citado socialista.

Quintero

Por su parte, el actual consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, considerado como el valor político más valioso de AHI no solo en el presente, sino también en un futuro inmediato, respondió ayer sobre cómo se ha vivido en su partido la derrota ante el PSOE por el puesto en la Cámara Alta: “Evidentemente, no sienta bien para la Agrupación Herreña Independiente perder el senador después de 26 años de conquista. Pero bueno, son cuestiones que en política suceden. Los ciudadanos que viven en El Hierro han decidido optar por otra opción política y tenemos que aceptarlo”, reconoció el consejero autonómico.