CC se impone en 9 de los 15 municipios del Norte

El éxito de Coalición Canaria (CC) en las elecciones generales del 28 de abril, en las que consiguió dos diputadas al Congreso y estuvo al bordo de recuperar el escaño que perdió en el Senado en 2015, se trasladó al Norte de la Isla, donde se impuso en 9 de los 15 municipios.

En El Sauzal, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, Garachico, La Orotava, San Juan de la Rambla, La Guancha, El Tanque e Icod de los Vinos, los nacionalistas fueron la primera fuerza política pese que en los cuatro últimos no gobiernan. En los seis restantes, la opción elegida fue el PSOE y en ninguno el PP.

Curiosamente, Tacoronte fue la única localidad en la que CC gobierna y perdió los comicios, resultando elegido el PSOE. También la llama la atención que los tres municipios que están presididos por un dirigente del PP este partido no haya sido la fuerza política más votada. Así, en Los Realejos y el Puerto de la Cruz resultó ganador el PSOE mientras que en La Guancha se impusieron los nacionalistas con el 32,83% de los votos contra el 25,56% del PSOE y el 16,14% del PP.

La diferencia porcentual entre la primera y segunda fuerza política es todavía más marcada en la ciudad turística, cuyo Ejecutivo está presidido por Lope Afonso (PP) tras un pacto con CC. Allí los socialistas triunfaron con el 34,12% de los votos, casi el doble que los populares, que obtuvieron el 17,27% y con apenas tres puntos de distancia de CC (14,05%).

En Los Realejos, donde gobierna Manuel Domínguez, el PSOE fue la fuerza política dominante con el 29,86%, seguido del PP con el 21,47% y CC que obtuvo el 18,02%.

Sin embargo, los mandatarios en los que su partido no resultó triunfador del 28A consideran que los resultados no afectarán en los comicios del próximo 26 de mayo. Es el caso de José Ramón León, de Somos Icodenses (SI), un partido local cuyos principales dirigentes, como el propio León, venían del PSOE y que en las elecciones de 2015 acudieron de la mano de Nueva Canarias.

Según León, el PSOE “no aprovechó la marea nacional por la división que ellos mismos han provocado a nivel local”, donde el concejal Javier Sierra fundó Alternativa Icodense, y el presidente de la Agrupación local, Ramón Luis Socas, abandonó el partido hace apenas diez días y acude a las elecciones como independiente en la plancha de SI.

“La presentación de SI y la de AI influirá en los resultados municipales, pero negativamente para los demás partidos, que seguro perderán todos votos”, sostiene León, para quien extrapolar los resultados de las generales a las municipales, desde luego no es un procedimiento adecuado, aunque puede dar “alguna pista” de los resultados.

No es el único que piensa así. El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila (CC), se pronuncia en la misma línea. “Si se comparan las generales de años anteriores con las municipales no tienen nada que ver unos resultados con otros. CC no ha ganado las generales nunca pero ha sido la fuerza más votada en Tacoronte en las últimas legislaturas”, recuerda.

Al mismo tiempo, subraya que su partido ha pasado de ser la cuarta fuerza política a la segunda, y con el PSOE, que ha sido la primera, tenía una diferencia de siete puntos que ha quedado reducida en 2,8.

El alcalde considera que los nacionalistas en Tacoronte tienen motivos para estar contentos, ya que incluso los resultados daban para que José Manuel Pitti fuera senador.

Por el contrario, El Tanque y San Juan de la Rambla están gobernados por dos dirigentes socialistas y sin embargo, los vecinos eligieron a CC.

En el primero, su alcalde, Román Martín, cree que en los comicios locales, los vecinos se decantan por las personas, la gestión y no tanto por los partidos políticos, tal y como se demostró en 2015. “Por lo tanto, estoy convencido de que vamos a revalidar la mayoría absoluta tras presentar un notable balance de gestión que ha permitido altos índices de inversión en todos los barrios del municipio”, dice con rotundidad.

Su compañera de filas y alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, coincide en ello. También pone como ejemplo que en 2016 el PP ganó las generales en su localidad y sin embargo, meses antes, en mayo de 2015, solo había sacado dos concejales mientras que el PSOE consiguió la mayoría.

Un dato curioso en este municipio es que el PSOE ha crecido unos 200 votos en el Congreso, quedándose apenas a 50 de la primera fuerza que es CC, mientras que en el Senado llevó la delantera con casi 100 apoyos por arriba. Para la regidora socialista eso tiene una explicación: “No es la marca CC quien gana, sino la marca Ana Oramas”.

En el caso del PP, Lope Afonso no ve “nada extraño” en que los resultados entre ambos comicios difieran y no es la primera vez que eso ocurre, “ni en el Puerto de la Cruz ni en otros municipios”.

Si fuera por eso, subraya, el PP ha ganado varias elecciones generales y tendría que haber tenido muchas más alcaldías que las cinco que tiene en la Isla. Y cita como ejemplo Vilaflor, donde su partido ganó en 2016 con el 44,34% de los votos pero ni siquiera tiene un concejal.

Su homólogo en Los Realejos, Manuel Domínguez, entiende que “las olas ayudan o perjudican en función de cómo vaya. Pero es cierto que hay situaciones vividas donde en un mismo municipio -como es el caso del que gobierna- hay 12.000 votos en el ámbito local, 10.000 en el Cabildo de Tenerife y 8.000 al Parlamento”. A su juicio, “eso significa que la madurez de la ciudadanía lleva bien a que se piense bien cuál es el voto y distinga qué es lo que quiere hacer en cada una de las urnas”.

Por último, el alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, se muestra más cauto sobre posibles influencias del 28A en los resultados del 26 de mayo. “Espero y deseo que no influya de forma significativa a nivel local, entre otras cosas, porque en este último caso se vota más a la persona que al partido. Creo que en estos cuatro años en los que el PP ha gobernado por primera vez y en minoría, realizó un buen trabajo, tanto en la calle como en el área económica y en materia de inversiones”, dice.

En cualquier caso, y por los motivos que sea, cree que “ahora toca levantar la cabeza con humildad, trabajo y esfuerzo, como hemos hecho en estos cuadro años y que en mayo la gente decida”.