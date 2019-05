CC y PP ven “muy próximo” un pacto de gobierno en Granadilla

Aunque no hay nada firmado y las negociaciones formales comenzarán a partir de mañana, una vez superado el Día de Canarias, CC y PP ven “muy próximo” un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años en Granadilla de Abona, lo que supondría la reedición de la alianza surgida tras la moción de censura de 2016, aunque sin Ciudadanos.

Ambas formaciones suman 11 concejales (8 CC y 3 PP), es decir, la mayoría absoluta de una corporación formada por 21 ediles. Todo apunta, salvo sorpresa de última hora, que quedarán en la oposición el PSOE (8 concejales y lista más votada), SPG (1) y Cs (1). El actual alcalde en funciones, José Domingo Regalado (CC), ya manifestó a este periódico, nada más conocerse los resultados del domingo, su voluntad de cerrar un pacto con su hasta ahora socio de gobierno, una posibilidad que fuentes de la dirección insular de CC daban ayer prácticamente por confirmada.

La última palabra la tiene Marcos González, líder del PP en Granadilla y concejal electo, que ayer, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, reconoció que “lo normal es que lleguemos a un acuerdo con CC”, aunque se mostró partidario de “escuchar a otros partidos”. Manifestó que su formación política planteará en cualquier negociación el cumplimiento de su programa electoral y se mostró en contra de los pactos en cascada. “Vamos a ser muy serios”, enfatizó.

Güímar, en el aire

Airam Puerta, cabeza de la lista electoral del PSOE que volvió a repetir cinco concejales en estas elecciones, no ha ocultado su deseo de dejar a Luisa Castro (PP) en la oposición, “como ella hizo con nosotros en 2013 y como ha hecho hace unos meses con Coalición Canaria”. Puerta, que se mostró contrariado por no aumentar su representación en el Consistorio -“subimos 176 votos, pero esperábamos muchos más por nuestro trabajo”, comentó-, no esconde que “nuestra idea es que Luisi pase a la oposición” y para ello “comenzaremos en breve conversaciones con Coalición Canaria”, con quien alcanzaría la mayoría absoluta (9 concejales), sin tener que sumarse al pacto Sí se puede o Ciudadanos, que lograron un acta de concejal, por seis del Partido Popular, dos menos que hace cuatro años.