Consolación Pacheco: “En José Antonio no queremos que nos pase como a los vecinos de La Candelaria”

La campaña electoral se mete en todos los recovecos de la actualidad municipal, incluso entre las comunidades de vecinos que están a la espera de procesos de rehabilitación o reposición, como es el caso de la barriada de José Antonio en Santa Cruz. Los propietarios de las 146 viviendas llevan años peleando para que los tres bloques que componen la barriada, 16 pisos en cada uno, puedan entrar en un proceso de reposición, aunque, como matiza la presidenta de la Comunidad de Propietarios General, Consolación Pacheco ‘Chelo’, “no a cualquier precio”. Se refiere a que los vecinos a los que representa, en su mayoría, no quieren ser trasladados a otro solar, en Los Gladiolos, sino que la reposición de sus casas se haga en el mismo lugar en el que hoy se levantan. “La Comunidad de Propietarios General se formó para afrontar los procesos de rehabilitación y reposición si llegaba el caso, el resto de asuntos del día a día, se tratan en cada una de las nueve comunidades de vecinos en las que se dividen cada uno de los bloques”. Chelo hace esta aclaración porque se ha encontrado con la convocatoria “de una minoría de vecinos” que han decidido, “sin respetar los estatutos de la Comunidad de Propietarios General”, destituirla tanto a ella como a la secretaria, Cristina Marrero, de sus funciones de representación de los vecinos, alegando que no han hecho su trabajo.

“En el mandato pasado se constituyó la Comunidad General, se levantó acta y se inscribió en el registro de la propiedad, se designaron nueve presidentes que, a su vez, nombraron a una presidenta, una secretaria y una tesorera, en las que recaían las funciones de representatividad”, explica la presidenta quien añade que para destituirlas el proceso debe ser el mismo.

“Ahora, de buenas a primeras, con lo de las elecciones, los vecinos hicieron una asamblea para decir que no estábamos trabajando y todo promovido por una persona que sabemos es afín a un partido que le ha dado el incentivo de un empleo fijo”. Chelo lleva 38 años viviendo en la barriada de José Antonio y afirma que este movimiento vecinal minoritario busca que romper la unidad y que los vecinos acepten meterse en un proceso de reposición sin que se les garantice que se quedan en el actual solar.

“Lo que queremos es que la gente se de cuenta que estamos luchando para que no nos pase como a los de La Candelaria, que ahora tienen que pagar 14.000 euros, y si quieren plaza de garaje son 10.000 más”. Explica Chelo que estos vecinos “como no hicieron un convenio en condiciones, como sí tenemos nosotros. Si no pueden pagar ese dinero se quedan sin la propiedad de su casa. Estamos hablando de gente con pensiones no contributivas o ayudas sociales y que no tiene cómo pagar”. Frente a esto, denuncia la presidenta, “lo único que le dicen desde el Ayuntamiento es que pidan un crédito al banco y si no se lo dan, su vivienda pasa a ser propiedad del Ayuntamiento y ellos se quedarían en alquiler social con derecho a compra”.

Tanto Chelo como la secretaria, Cristina Marrero, señalan que “nosotros lo que defendemos es un convenio justo que cubra nuestras necesidades. Si hay una reposición, queremos quedarnos en nuestro sitio, que cada vecino se quede con su vivienda”. Insiste Marrero en que “desde que empezamos con la rehabilitación se nos ofreció el cambio de solar, que cuando la gente de La Candelaria se fuera, ponernos a nosotros allí y no estamos de acuerdo”. Afirma que su solar se ha revalorizado el 300%, lo que explicaría el interés de sacarlos de ahí.

Marrero tuvo palabras de agradecimiento para el fallecido Luis Celso García, el mítico dirigente vecinal que los asesoró y los empujó a adoptar la fórmula administrativa que, denuncia, ahora quieren desarticular.

“En cuanto nos garanticen el suelo nos metemos en la reposición”

Explica Marrero que cuando se abrió la posibilidad del convenio de reposición, “fue cuando nos supimos que nos lazaban a Los Gladiolos y nos quitaban nuestro solar y dijimos que no”. En diciembre lograron que Urbanismo aceptara estudiar la modificación del PGO en el ámbito Los Gladiolos-Divina Pastora. “Tenemos una instrucción del alcalde para que se cumpla con nuestra petición instando a los distintos servicios para que hagan los estudios necesarios. Algo que no ha pasado”. Afirma que, en cuanto pasen las elecciones, “le caeremos encima a quién esté en Viviendas para que aplique el artículo 168 de la Ley del Suelo, y cambie el ámbito sin esperar al PGO. Si nos garantizan el suelo, nos metemos en el primer convenio que salga”.