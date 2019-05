El director del SCS trata de evitar la marcha de la Isla del neumólogo laureado

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez Trujillo, ha ofrecido a José María Hernández, coordinador del Servicio de Neumología del Hospital General de La Palma, quien días atrás hizo pública su decisión de abandonar el hospital palmero por su hartazgo ante la falta de interés de la gerencia y del Área de Salud de La Palma por dotar al servicio de las condiciones de calidad y asistenciales adaptadas al año 2019, mediar para mejorar los recursos con los que cuenta y conseguir la permanencia en la sanidad palmera de este neumólogo, Premio Extraordinario de Doctorado en la modalidad de Ciencias de la Salud por la Universidad de La Laguna (ULL).

Hernández agradece el gesto y la voluntad del director del Servicio Canario de la Salud, pero, al mismo tiempo, señala que “no puedo aceptar a estas alturas las soluciones que me ofrecen, mucho menos después de años de peticiones desoídas por la gerencia y por el Área de Salud de La Palma, de las que, me ha dicho, no tenía ni el más mínimo conocimiento, algo que solo pone de manifiesto la forma de proceder y las maneras de los responsables de la sanidad palmera y que me apena, especialmente por los pacientes”. “Hemos tenido la oportunidad de mejorar, con gestos sencillos, con algo de sensibilidad y con inversiones que no son tan importantes, aspectos de la sanidad palmera que siguen anclados en el 2000”.

‘Screening’ neonatal para toda Canarias

Pese a todo, José María Hernández se da por satisfecho, dado que “el director del Servicio Canario de la Salud me ha comunicado la intención de trasladar, al ámbito sanitario de toda Canarias, el proyecto que implanté en La Palma en 2014, el primer screening neonatal realizado en España dentro del estudio que desarrollé, cuya toma de muestras llevé a cabo en todos los recién nacidos en la isla de La Palma a lo largo de ese año, con resultados llamativos que permitieron llegar a las conclusiones de mi estudio”. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha confirmado el ofrecimiento de mediación de Conrado Domínguez, así como la intención de modernizar el servicio de Neumología en La Palma, atendiendo a las peticiones de Hernández, desoídas por la gerencia y por el Área de Salud de La Palma.

José María Hernández reconoce que se convirtió tanto para la gerencia como para la directora del Área de Salud “en una persona incómoda, solo -recalca- porque me gusta hacer las cosas bien, por pedir lo que los pacientes palmeros se merecen y que no constituye nada puntero ni excesivamente costoso”.