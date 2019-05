Iván Ares: “Creo que tenemos opciones de victoria en Adeje”

El 29º Rally Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Cicar reunirá el viernes y el sábado en Tenerife a muchos de los equipos más importantes del panorama nacional y regional. Medio centenar de vehículos participarán en la prueba tinerfeña, entre los que veremos siete R5, cinco GTR o cuatro N5 luchando por la victoria en esta prueba valedera para el European Rally Trophy (ERTIberia), el Campeonato de España de Rallys (CERATerraMundis) así como el Campeonato de Canarias y el Provincial.

Con el número uno saldrá Iván Ares (Hyundai i20 R5), que parte como el rival a batir tras quedarse con la miel en los labios estas últimas temporadas en Tenerife. El gallego fue el primer equipo en instalarse en el parque de asistencia de la prueba. Recién llegado del Islas Canarias, donde acabó segundo en el CERA, es consciente que puede salir de Tenerife como líder del nacional aprovechando la ausencia de Pepe López, por lo que afronta, “con más ganas que nunca”, un Adeje que puede convertirse en vital para sus aspiraciones esta campaña.

“Afronto el Villa de Adeje con muchas ganas. Creo que tenemos serias opciones a la victoria. El pasado fin de semana en Gran Canaria hemos rodado con un ritmo rápido y fue una pena descolgarnos por un pinchazo casi al final, así que venimos a Tenerife con ganas de hacerlo bien. Adeje es un rally que conozco y que me gusta, así que espero que se nos de bien y logremos la primera victoria de este año”.

Cuestionado por la clave para lograr el triunfo, el segundo clasificado en 2016, 2017 y 2018, afirmó que “sabemos que el Adeje es una prueba que tienes que salir a tope desde el principio y no cometer errores. Las diferencias van a ser muy cortas y eso te obliga a emplearte al máximo desde el principio. Aquí no se puede salir a conservar. No te puedes dormir ni cometer el más mínimo error”.

Los pilotos tendrán la oportunidad de reconocer hoy y mañana los diferentes tramos de esta edición. Hoy será el turno de las especiales de Adeje (11,400 km), Santiago del Teide (17,800 km) y Guía de Isora (12,300 km), que se disputarán el viernes TC1-TC4 (17.30 y 21.05 horas), TC2-TC5 (18.10 y 21.45 horas) y TC3-TC6 (18.45 y 22.20 horas). Mañana reconocerán los tramos del sábado TC7-11 Arona-Vilaflor-San Miguel (14,950 km) a las 10.00 y 14.20 horas, TC8-12 Granadilla (11,200 km) a 10.45 y 15.05 horas; TC9-13 Arico-Fasnia (8,520 km) a las 11.20 y 15.40 horas y el tramo espectáculo TC10-14 del Adeje BP Show en el Karting Club (1,100 km) a las 12.25 y 16.45 horas. Recordar que el viernes se celebrará el Shakedow de La Chiquita (3,9 kms) a partir de las 10.00 horas.