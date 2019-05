“Los derbis tienen tanta pasión que a veces se nos olvida jugar al fútbol”

José Luis Oltra, entrenador del CD Tenerife, compareció en la tradicional conferencia de prensa previa al choque del fin de semana. Un encuentro que no es un partido más de LaLiga 1/2/3, sino un derbi entre los dos equipos de mayor fuste del archipiélago canario: CD Tenerife y UD Las Palmas.

El entrenador valenciano aprovechó esta comparecencia para agradecer el apoyo que le viene prestando el presidente de la entidad Miguel Concepción, especialmente desde la dura derrota sufrida en Almendralejo ante el Extremadura: “Con el presidente tengo una buena relación. Le agradezco enormemente el respaldo que me está ofreciendo. Pero, con o sin apoyo, sé a lo que me dedico y qué puedo manejar. Me centro en mi trabajo para hacerlo lo mejor posible, más en el sitio en el que estoy, porque hay sentimiento. Pero quedan muchos partidos, y hace dos semanas parecía que estaba hecho, mientras que ahora sucede al revés. El derbi contiene suficiente importancia por todo lo que engloba, además de en términos clasificatorios”.

Oltra, al igual que sus futbolistas, sabe que el derbi es un partido distinto a cualquier otro. “En estos partidos no hay clasificación, no hay dinámicas, no hay nada. Un derbi es algo diferente, ya he podido jugar alguno y es algo especial. Suelen ser duelos cerrados, que destilan tanta pasión que a veces se nos olvida que tenemos que jugar a fútbol. Los guiones de los partidos son melones por abrir, pero creo que tenemos capacidad, aunque nos ha faltado contundencia en ambas áreas. Ahora, creo que es momento de olvidarnos de la clasificación. Quedan seis finales y esta primera tiene un matiz especial por lo que significa”.

El entrenador blanquiazul entró al trapo en el tema de Héctor Hernández, que de un día para otro desapareció de las alineaciones y hasta de la lista de convocados. El exjugador de la Real Sociedad, que pasó por problemas físicos en las últimas semanas, ya es de la partida ante la UD Las Palmas.

“Héctor ya ha entrenado con normalidad y es uno mas en el grupo, parece que es un gran problema convocar o no a Héctor, si no lo hago es por decisión técnica, pero esta a la disposición”.

En cuanto al capítulo de bajas, la principal es la de Jorge Sáenz, sancionado, Oltra eludió detenerse en ese apartado y prefirió hablar de las altas de Suso Santana y Alberto Jiménez tras cumplir ciclo. “Las bajas no sirven de excusa, sirven de oportunidad para los que van a entrar. Recuperar a Suso y Alberto es importante por ese plus que da el sentimiento”.

Una parte del entorno del CD Tenerife se ha pronunciado acerca de si el once ideal para el derbi canario debería estar plagado por futbolistas de la tierra y de jugadores que llevan más años en el club. “Pongo a quienes creo mejores para ganar el partido, pero no quiere decir que no entren en mis quinielas veteranos como Raúl Cámara o Carlos Ruiz. No me muevo por hechos aleatorios, los guiones de los partidos dependen de muchos factores”.

En cuanto al once que salga de principio ante el eterno rival, Oltra fue tajante a la hora de hablar del planteamiento que va a poner sobre el terreno de juego. “Intentaré valorar todo a la hora de hacer el once, no los hago tirando una moneda al aire, hacemos los onces por los planteamientos, los rivales… Me gustaría transmitir la energía que tengo, pero en ocasiones no soy capaz de hacerlo”, reconoció.

El valenciano reiteró que el derbi es un partido diferente y que en los días previos los aficionados blanquiazules le han pedido que ganen a la UD Las Palmas: “Da igual las elecciones a nivel de entrenador y planteamiento, los futbolistas tienen que saber lo que es este partido y lo que significa para toda la afición. Esta semana me he encontrado con gente pidiéndome por favor que ganemos a Las Palmas”.

El rival

José Luis Oltra no escatimó elogios hacia a la UD Las Palmas, del que considera que tiene una de las tres mejores plantillas de la categoría. “Tiene unos futbolistas increíbles, con un entrenador fantástico. Cuenta con muchas virtudes. A nivel de confección de plantilla y presupuesto me parece que está entre las tres mejores de la categoría. En una situación difícil el otro día demostró una pegada tremenda, encarrilando en media hora el choque. Pero tenemos capacidad para ganarle a cualquiera. Tienen jugadores muy buenos, como Rubén Castro, Sergio Araujo, Rafa Mir… tienen grandes centrales, laterales con recorrido y un mediocampo con calidad de alternativas. No exceptuaría a nadie”.

Por último, José Luis Oltra se mostró escéptico en lo que pueda suceder si se gana o se pierde el derbi. El representativo afronta una recta final muy exigente, con una doble salida a Elche y Granada tras el choque ante los amarillos.

“La valoración es más fácil hacerla después del partido, ya que si ganamos es un impulso importante, pero si ellos vencen no tendríamos tiempo para lamer heridas, porque tendríamos que centrarnos inmediatamente en el choque de Granada, pues la situación clasificatoria no deja margen de maniobra”.

Pese al apoyo público de Miguel Concepción hacia su entrenador, si el CD Tenerife cae derrotado ante el eterno rival hay muchas posibilidades de que haya un relevo en el banquillo que sirva de revulsivo para los dramáticos últimos cinco partidos. Es la ley del fútbol en la que siempre paga el entrenador.