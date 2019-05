Los empresarios de San Andrés denuncian la caída de sus ventas el 75% por las obras

No critican una obra que consideran más que necesaria y que vendrá a evitar la acumulación de agua en el entorno del Castillo de San Andrés. Tampoco que se invierta en mejorar uno de los principales atractivos de este pueblo pesquero. Sin embargo, lo que no llegan a entender es que ante una obra de tal calado no se hayan habilitado los aparcamientos alternativos que se habían prometido, ni que tampoco se haya señalizado correctamente que la entrada al pueblo está bloqueada. Los empresarios de San Andrés, afirman que, desde que comenzaron las obras de saneamiento en el entorno de la Torre, las ventas en sus negocios se han reducido el 75%. “Hemos perdido muchas reservas porque la gente se traslada hasta el pueblo, pero cuando no encuentra donde aparcar se acaban marchando”, comenta uno de estos empresarios que se ha visto afectado por esta situación.

Y es que, en estos momentos, la obra que desarrolla el Cabildo de Tenerife para evitar que los alrededores del Castillo se inunden cuando llueve con fuerza ha cerrado el acceso desde ese punto a la avenida en la que se encuentran la mayoría de los restaurantes, además de eliminar numerosos aparcamientos. Tampoco se puede acceder a pie, denuncian, puesto que parte de la acera en ese punto se ha levantado. La misma intervención ha cerrado la avenida Pedro Schwartz en su salida hacia esa avenida, pero nada indica que está cortada en su tramo final, lo que provoca un caos circulatorio, un día sí y otro también, debido a que los coches han de circular marcha atrás en busca de una salida.

Los empresarios lamentan que no se haya cumplido la promesa que les hicieron antes del comienzo de las obras. “Nos dijeron que el solar en el que se levantaba el mamotreto se habilitaría y eso permitiría sustituir a los aparcamientos que se iban a eliminar mientras duraban las obras”, comentan. A esta queja se une otra ya repetida y es que el aparcamiento del Infobox, la oficina de Distrito Anaga, es desconocido para muchos visitantes, puesto que tanto vecinos como comerciantes sostienen que su acceso no está correctamente señalizado.

Los empresarios también hacen referencia a un terreno que se encuentra a la entrada del pueblo, que se podría habilitar como aparcamiento. Sin embargo, desde el Ayuntamiento les han hecho llegar que ese espacio es privado, aunque según los mismos comerciantes, han visto operarios municipales ejerciendo labores de limpieza y mantenimiento, por lo que dudan de su titularidad.

Las obras, cuya duración estaba prevista que duraran tres meses, se están alargando en el tiempo, y eso es otro de los motivos de queja de los empresarios. “Hemos perdido la campaña de Semana Santa, la del puente de mayo y esperemos que no se llegue al verano con esta situación”, lamentan. Fue en diciembre pasado cuando se presentó la intervención a los vecinos, para, unas semanas más tarde empezar los trabajos de manera efectiva. A fecha de hoy, se sigue trabajando en el entorno del Castillo de San Andrés, sin que se vislumbre un final a corto plazo.

Según el detalle presentado por el Cabildo de Tenerife en su momento, el Consejo Insular de Aguas ha invertido unos 275.000 euros en la mejora del drenaje del entorno del Castillo de San Andrés. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Valoriza Agua S.L. Las obras vienen a mejorar la red de drenaje y complementar los trabajos del encauzamiento del Barranco del Cercado y el Barranco de Las Huertas, de tal forma que permitan el correcto drenaje y se eviten las escorrentías e inundaciones en el ámbito de la Torre de San Andrés.

Para la mejora del drenaje urbano se proyectan una serie de nuevas rejas celulares de pluviales dispuestas estratégicamente que complementan la reja existente del punto bajo del Castillo de San Andrés. Así, se colocarán rejas en la Avenida Pedro Schwartz (zona alta, media y baja) y en la zona del Castillo (zona alta y baja). Además de las rejas, se incluyen los colectores desde las rejas hasta conectar con el barranco o con la galería 2,00×2,00m, tanto la red de pluviales existente en la zona como la nueva proyectada.

LOS PROBLEMAS PARA APARCAR, UNA HISTORIA QUE SE REPITE

La propia distribución de San Andrés dificulta que haya espacios para aparcar. Son numerosas las quejas vecinales sobre la falta de civismo de muchos conductores que en más de una ocasión han bloqueado las salidas de casas particulares o impedido el paso de una ambulancia cuando ha hecho falta. La demanda de aparcamientos es alta.