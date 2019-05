“Los políticos hablan mucho y no dicen nada; deben pensar más en la gente”

El debate ciudadano preparado por DIARIO DE AVISOS para conocer cómo afrontan los votantes los comicios de este domingo se celebra en una de las mesas del histórico bar Arkaba, en la Avenida de Anaga de la capital tinerfeña, que, a pesar de haber sido reformado en varias ocasiones, sus paredes han sido testigo de innumerables conversaciones políticas en la etapa predemocrática… Uno de esos protagonistas que hoy puede hablar más libremente es Luis Aranaz (66 años), quien nos muestra orgulloso instantáneas de la época y reconoce que en esos tiempos sabían “quiénes eran los chivatos de los grises”. Por su parte, casi para lanzar la afirmación que dé pie al comienzo de la charla, Pino Cotoño (83), un italiano vecino de Santa Cruz y ya maduro en vivencias electorales, asegura que “los políticos solo piensan en ellos mismos y deberían hacerlo un poco más por su gente, por su pueblo”. Aunque todos reconocen que acudirán este domingo a ejercer el derecho al voto, no acaban de tener del todo claro qué papeleta deberán introducir en las cinco urnas: ayuntamientos, cabildos, lista insular al Parlamento de Canarias, lista electoral a la Cámara regional en el ámbito autonómico y al Europarlamento, aunque tanto Ángeles Martín (60) como Candelaria Padilla (61) entienden que en una de las papeletas podrían introducir el nombre del candidato por el que apuestan para la Presidencia de las Islas, cuando en realidad, solo se eligen nueve diputados en una circunscripción regional.

Donde los cuatro ciudadanos se muestran más contundentes es cuando se les cuestiona por los problemas que azotan a las Islas. “La sanidad”, responde ipso facto Cotoño, “hay carencia de médicos, y el nuevo Gobierno debe de insistir en mejorarla”, remarca. Candelaria Padilla, no obstante, destaca la mala situación de la vivienda, “no hay una política habitacional clara, veo que hay muchas parejas jóvenes que viven de alquiler y otras que no tienen dónde vivir, pero no he escuchado todavía a ningún político que proponga soluciones”.

En cuanto a si los resultados del 28-A se pueden extrapolar, María Candelaria Padilla (61), canaria que ejerció “la obligación de votar en Venezuela”, país donde vivió durante gran parte de su vida y hace dos años que ha vuelto para ejercer como auxiliar de ayuda a domicilio, admitió que “voté a CC, pero no porque me guste o porque me ofrezcan algo, sino porque los otros nunca vinieron, ni me comentaron quiénes eran, ni qué políticas tenían”. Sin embargo, Aranaz matiza a Candelaria que “igual que viste a CC por televisión, todos los demás salieron, menos Vox, que no le dejaron”, en clara alusión a los debates electorales que dejaron fuera a la formación tildada de ultraderecha. Aranaz tampoco cree que el mensaje beligerante de CC contra Madrid “haya calado en los canarios”, aunque Ángeles Martín, auxiliar administrativo en paro, admite “el trabajo que ha hecho Ana Oramas en defender lo nuestro, porque el resto de partidos tienen jefes en Madrid y no les dejan. No sé quiénes son los diputados del PP, del PSOE o de Podemos, pero a Ana sí la conozco y la veo pidiendo para Canarias”.

Sobre los mensajes de los distintos candidatos, el bregado Luis Aranaz insistió en varias ocasiones en que “los políticos tienen el arte de hablar mucho sin decir nada. Acabas preguntándote lo que dicen, porque no se les entiende. Ese es el modelo de político actual en España”. En cuanto a si varían sus intenciones, dependiendo de la institución, Luis Aranaz dejó claro que “no voy a estar repartiendo mi voto por un lado y por otro”. Eso sí, en lo que parece que coinciden todos es en el posible pacto entre el PSOE y Coalición Canaria, “entre ellos va a estar”, aseguran a coro Ángeles Martín y Candelaria Padilla, mientras asienten Aranaz y Cotoño.

A pesar de los innumerables casos de corrupción en las Islas, entre otros, con la imputación del actual presidente, Fernando Clavijo (CC), los protagonistas de esta charla minimizan sus efectos, porque, según remarcan, “cada uno tiene sus ideales y, si roban, la gente siempre piensa que es mejor que roben los míos”, concluye Aranaz.