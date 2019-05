Manny Manuel confiesa: “Tomé whisky para calentar la voz y ¡pum! Me zumbó la B12”

El cantante puertorriqueño Manny Manuel ha reconocido que tomó -y no inyectó- vitamina B12 (cianocobalamina) antes de subir al escenario durante el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de febrero, de donde fue expulsado por los abucheos del público y la propia responsable municipal de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina. Lo ha hecho en una entrevista concedida a una cadena de televisión MegaTV de Puerto Rico y Estados Unidos.

La supuesta mala praxis médica, sumada a “un poquito de whisky para calentar la voz”, llevó al artista boricua a perder el control durante la actuación, provocando así una polémica que recorrió medio mundo.

“La B12 me la da una persona de España, que parece que no supo que era para inyectarse y no para tomarse por boca, me la echa en un jugo, y esa reacción fue el vaso que colmó la copa”, declara Manny Manuel, a quien “¡pum! Me zumbó la B12, pensando que él sabía lo que estaba haciendo, aunque no estoy culpando a nadie tampoco”.