Matilde Zambudio: “Inspeccionaremos con lupa el servicio de limpieza de la capital”

Asegura que no piensa en otra cosa que en ganar, “en estos momentos”. Quizá por eso se muestra esquiva a la hora de responder si su partido, Ciudadanos, dará su apoyo a Coalición Canaria o al PSOE, en caso de que estos partidos estén en disposición de pedírselo para gobernar. Se trata de Matilde Zambudio (Tarragona, 1944), candidata de Cs a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. En lo que va de campaña señala que los vecinos le trasladan el “hartazgo” y la “desilusión”, lo que lleva aparejado “un deseo profundo de cambio”. Para ello, su partido apuesta por reducir la burocracia del Ayuntamiento, “abrir las ventanas para que entre el aire fresco y hacerle las cosas más fácil a los vecinos”. Que Santa Cruz deje de dar la espalda al mar, recuperar el patrimonio histórico “alejándonos de rencillas partidistas” o “inspeccionar con lupa cada función del servicio de limpieza y aplicar los correspondientes correctivos, cuanto antes”, son algunas de sus propuestas para la capital.

-Con la campaña ya avanzada, ¿qué sensaciones le está dejando?

“El encuentro tú a tú con la ciudadanía no me deja lugar a dudas: hay hartazgo, desilusión, un deseo profundo de cambio… Me llama muy poderosamente la atención que, a pesar de todo, las personas sigan confiando en que las cosas pueden ser diferentes. Siento la llamada a responder a esa necesidad y hacerlo prestando atención a lo urgente, pero mirando al futuro, con un proyecto realista y a la vez ambicioso”.

-En ese contacto con los vecinos, ¿qué es lo que más demandan?

“Menos estadística y más contacto humano, menos despachos y más patear las calles, menos burocracia y más soluciones, es decir, lo que también he pedido yo cuando me ha tocado ser votante. Buscamos lo mismo y no es otra cosa que una solución eficiente a nuestros problemas. El ayuntamiento es la primera puerta de todo el entramado institucional, para quienes habitan un municipio, y por definición, ha de ser unos brazos abiertos y no una puerta cerrada”.

-¿Cuál sería la primera medida que aplicaría Cs de llegar a la Alcaldía de Santa Cruz?

“Dialogar, abrir las ventanas para que entre el aire fresco. Esto, que habrá a quien le parezca poético, es una revolución, porque pretendo una revisión profunda de todos los protocolos para simplificarlos y hacerle la vida más fácil a todos y cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife”.

-¿Darían su apoyo a Coalición Canaria o al PSOE en caso de que estas formaciones se lo llegaran a pedir?

“Lo que de verdad me motiva es pensar que vamos a ganar y que podremos ejecutar nuestro proyecto de manera autónoma. Insisto, vamos a salir a ganar. No nos planteamos otro escenario en estos momentos”.

-¿Cómo es su relación con el resto de candidatos?

“Cordial y alineada a un objetivo común, que no es otro que el bienestar de cuantas personas han decido vivir en Santa Cruz de Tenerife”.

-Entre las propuestas hechas hasta ahora hablan ustedes de un masterplan para el litoral de Santa Cruz. ¿Podría explicar qué significa esto?

“Desde Ciudadanos nos planteamos cómo es posible que una ciudad que históricamente era un puerto de mar le haya vuelto la espalda completamente al Atlántico. Esta sinrazón nos ha motivado a desarrollar una estrategia urbanística para el presente y para el futuro del litoral de Santa Cruz, de una manera conjunta y no con proyectos aislados. Se trata de volver a respirar el aire fresco que nos trae el océano, vivir de cara al horizonte, reconciliarnos con nuestra esencia marinera. En definitiva, se trata de utilizar la tecnología del siglo XXI para reconstruir una ciudad facilitando a sus habitantes el contacto con el mar”.

-¿Qué opinión le merece la conservación del Patrimonio Histórico en Santa Cruz y en especial el enfrentamiento entre Urbanismo y Cabildo?

“No nos merecemos que 500 años de historia queden en entredicho por conflictos judiciales fomentados por rencillas partidistas. En Ciudadanos creemos que todo es mucho más fácil: llegar a acuerdos, tomar decisiones al respecto, y recuperar un maravilloso patrimonio reconocido internacionalmente que queremos convertir en un motivo de orgullo para toda España”.

-La limpieza es otro de los asuntos que llevan en su programa. ¿Podría explicar su propuesta?

“Es indiscutible que si nos tomamos tantas molestias para mantener cada una de nuestras casas limpias no podemos hacer menos con nuestra casa común, ese es uno de los puntos clave de nuestro programa. Sentí vergüenza cuando supe que la OCU tras un análisis muy serio determinó que la nuestra es la tercera ciudad más sucia de España. Cambiar esto implica inspeccionar con lupa cada función del servicio de limpieza y aplicar los correspondientes correctivos, cuanto antes”.

-¿Y en materia de empleo?

“A pesar de que el ayuntamiento no es competente en este tema, de manera indirecta si que podemos influir en la generación de un empleo estable y de calidad. ¿Cómo? Planes formativos de empleo que garanticen una continuidad como por ejemplo firmando acuerdos con empresas privadas. Podemos hacerlo y sabemos cómo”.