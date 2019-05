Mueren 13 pasajeros del avión en llamas que aterrizó de emergencia en Moscú y otras noticias que debes conocer

1. Mueren 13 pasajeros del avión en llamas que aterrizó de emergencia en Moscú. En el Superjet-100 viajaban 78 personas.

2. La Virtus no da opciones al Iberostar en la gran final de la Champions (73-61). Los aurinegros van a remolque durante todo el encuentro.

3. Palizas y gritos de dolor: el calvario de una niña de cuatro años maltratada por su madre. “Mamá, no me pegues más que no lo vuelvo a hacer”, escuchaban los vecinos desde sus casas.

4. Más de 30.000 personas se dan cita en la Romería de Tegueste. La Villa consiguió hoy una vez más convertirse en la capital del folclore y la tradición de Canarias.

5. El Gobierno canario adelantará los 8 millones para el riego si siguen sin llegar. Clavijo ha estimado que la administración autonómica podría tener preparada, en unos 30 días, la convocatoria de ayudas para la captación de agua destinada al riego agrícola.