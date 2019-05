Oltra, sobre las bajas: “Nadie es imprescindible”

Sin Milla y probablemente sin Nano, pero con Jorge y con Coniglio. Así se presentará el CD Tenerife mañana en Granada para medirse al segundo clasificado. Resignado por perder su timón en el campo, el técnico José Luis Oltra optó ayer por asegurar que ni Milla ni nadie es “imprescindible”, aunque confesó que el centrocampista madrileño es una ausencia sensible en su esquema.

“Dados los antecedentes y su rendimiento, por supuesto que jugaría si estuviera disponible. No engaño a nadie ni nadie se sentirá sorprendido. Es la realidad. Iba a jugar, pero no puede hacerlo por la sanción. Y entrará otro. Nunca me voy a escudar en una ausencia. Es un jugador que nos aporta muchas cosas y un futbolista importante dentro del equipo”, dijo.

Pero Milla no estará por sanción, por lo que tendrá que recomponer el medio del campo. ¿Mantendrá el trivote en la medular sin que esté Milla? Oltra aseguró que puede jugar con una tripleta diferente: “Uno y dos o dos y uno es un trivote, sea o no con vértice invertido. Si lo que quieres mantener uno y dos, poniendo a un delantero por delante, tienes a un atacante haciendo de centrocampista, pero es un trivote. Puede realizarse manteniendo a uno de atrás hacia adelante o viceversa”, explicó.

Para la baja de Nano, Oltra también tiene un plan previsto: “Tengo un plan A con Nano. Si el plan A cae, tengo un plan B. Y si cae ese plan B, tengo uno C. Lo que no he llegado es al D”, indicó el valenciano, quien optó por no dar más pistas para no favorecer al rival ni generar debates sobre quiénes jugarán.

También tiene claro los jugadores que formarán la defensa. La gran pregunta es si estará en ella Carlos Ruiz después del primoroso partido que hizo frente a la UD Las Palmas. “En mi cabeza no ha habido más debate que en otras semanas. Da la casualidad de que, cuando ganas, siempre hay nombres propios porque destacan y hace que tengan más opciones. Pero tengo clara la línea de cuatro en defensa, especialmente los dos centrales para el partido de Granada”. Ahí lo dejó el entrenador, quien por supuesto que no ofreció más pistas de lo que será formación que se mida al segundo clasificado de la Liga 1/2/3.