Otro salto sin red para el Tenerife, que recibe a un Oviedo en alza

Es el día. Hoy no se puede fallar. Solo vale ganar y no es una manera de hablar. Es la realidad. El CD Tenerife está en la obligación de sumar tres puntos hoy frente al Real Oviedo para así dar un paso de gigante en la lucha por garantizar la permanencia. Arropado por un estadio repleto de incondicionales, los de Luis César Sampedro se juegan la temporada en un partido sin margen de error.

Respiran algo más tranquilos los blanquiazules después de comprobar que el Rayo Majadahonda no pasó del empate frente al Córdoba. Un balón de oxígeno que no deben desperdiciar frente a la escuadra asturiana, que también tiene aspiraciones. Los jugadores ovetenses se juegan entrar en los puestos de play-off de ascenso, por lo que no le pondrán la alfombra roja a los locales. Están a tres puntos de la sexta posición y en las últimas nueve jornadas solo han perdido en una ocasión.

Sampedro no podrá contar ni con Uros Racic ni con Borja Lasso. El primero está afectado por un proceso vírico en la garganta y no ha entrenado durante toda la semana. El segundo se encuentra sancionado. Alberto Jiménez y Malbasic, respectivamente, podrían convertirse en sus sustitutos. La buena noticia es que vuelve a estar disponible Filip tras cumplir sanción el pasado fin de semana del Martínez Valero. La previsión es que el serbio vuelva a la titularidad.

Pero habrá más novedades en el once inicial, después de que el técnico anunciase en la previa que haría cambios. Es muy probable que Carlos Ruiz reaparezca en el centro de la defensa, al lado de Jorge.

En la parte oviedista, Sergio Egea cuenta con tres bajas por sanción -todas ellas en la izquierda-, las de Javi Hernández, Christian y Berjón, y ya anunció que los cambios para el domingo serán de hombre por hombre y saldrán de inicio en el 4-4-2 Alanís, Mossa y Bárcenas, este último volviendo a la izquierda tras perder la titularidad el pasado domingo.

Por lesión sigue sin entrar en la lista de citados Forlín, que se une a los descartes técnicos de Javi Muñoz, quien no entrenó en toda la semana, y de Toché, por lo que vuelve Carlos Martínez, sigue estando como tercer punta Steven y se unen los canteranos Josín y Edu Cortina a la lista definitiva.

El técnico oviedista intuye que se jugará un partido tan complicado o más que todos los que ha disputado su equipo, pero tiene claro que el éxito en el mismo será para quien entre mejor en esos 90 minutos y no con ningún otro factor de antes del partido.