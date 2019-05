Patricia Hernández: “Ningún voto del PSOE hará alcalde a Bermúdez”

La candidata del PSOE a alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, afirmó ayer que “ningún voto que vaya a los socialistas chicharreros hará alcalde a José Manuel Bermúdez”, el aspirante de Coalición Canaria (CC) a la reelección. Hernández, que ofreció una rueda de prensa para presentar 21 compromisos con la ciudad, acusó además a Fernando Clavijo, candidato de CC a presidente del Gobierno regional, de mentir y fabular, cuando asegura que los socialistas canarios han contactado con su partido en busca de entendimiento tras las elecciones autonómicas.

“Es absolutamente falso, es una fabulación que pretende desmovilizar el voto de los socialistas, que le hemos ganado en las elecciones”, afirmó Patricia Hernández, y garantizó que, como candidata a alcaldesa, “ningún voto que vaya a los socialistas chicharreros” hará alcalde a Bermúdez. También aseguró que ella se mantendrá “donde digan los ciudadanos” en las dos instituciones a las que se presenta el 26 de mayo, el Parlamento de Canarias, como segunda en la lista autonómica del PSOE, y el Ayuntamiento, donde se mostró convencida de que será la próxima alcaldesa.

La candidata expuso un conjunto de 21 medidas que pretende aplicar para que Santa Cruz vuelva a ser una ciudad vivible y limpia, de hecho, afirmó, se va a convertir en cuatro años en la más limpia de Canarias, “y no una de las más sucias de España”, como es en la actualidad, según un informe de la OCU.

Hernández hizo mucho énfasis en que es imprescindible que los ciudadanos puedan caminar, pasear y hacer deportes por sus calles, también en las de los barrios, donde en muchos casos no caben carritos de bebés, sillas de ruedas o hay que “circular en fila india”. Habrá una reforma integral de las calles y aceras para que sean “amplias y accesibles”, lo mismo que los parques y las plazas, y Hernández se propone realizar un “plan de avenidas” que unirá los barrios “en horizontal”, y citó en concreto el caso de una vía amplia entre Ofra y La Salud.

Aparcamientos

Estas medidas conectan con la puesta en marcha de un plan de aparcamientos que dé facilidades a los vecinos para dejar sus coches, explicó la candidata, y anunció además que rescatará la concesión de los parkings de la ciudad que incumplen las condiciones y cobran precios abusivos. Un plan de movilidad, con el fomento del transporte público ágil y flexible, también ayudará a descongestionar las calles y facilitará la vida a los ciudadanos, explicó.

Vivienda

Patricia Hernández anunció que en cuatro años pondrá a disposición de la ciudadanía al menos 200 viviendas públicas, después de que en la ciudad no se haya construido ninguna en los últimos años. Denunció que hay 60 millones de euros que el Ayuntamiento tiene disponibles para vivienda y no se han gastado, lo que conecta con la mala ejecución presupuestaria por la “incapacidad de gestión”, lo que hace que el dinero municipal acabe destinándose a deuda no vencida, no a las necesidades de los vecinos.

En Santa Cruz solamente se ha ejecutado el 24% del presupuesto de inversión, denunció. Habrá, además, un “plan de ascensores” para que las personas que viven en viviendas de más de tres pisos no se queden “atrapadas” en sus casas.

Salvar del deterioro los parques y las canchas deportivas, extender la actividad cultural a los barrios, apoyar a los artistas, proteger y rehabilitar el patrimonio histórico y agilizar los tramites de los servicios sociales municipales, así como dotarlos de más personal, son otras de sus propuestas. Se comprometió a la creación de “clubes de vida” dedicados a fomentar la salud.