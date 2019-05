Patricia Hernández (PSOE): “Estamos legitimados para formar gobierno”

Ante el ajustado resultado en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con 10 concejales para CC y nueve para el PSOE, la formación de gobierno en la capital de la provincia se antoja un proceso largo, máxime cuando ambos partidos se sienten legitimados a la hora de articular un Ejecutivo y liderar cada uno de ellos las negociaciones para conseguirlo. Así lo expresó ayer el alcalde en funciones, José Manuel Bermúdez, quien remarcó a DIARIO DE AVISOS que “como ganador de la elecciones me toca iniciar conversaciones para sumar una mayoría de gobierno que permita gobernar con estabilidad la ciudad”. En el mismo sentido se expresó la ya concejal electa del PSOE, Patricia Hernández, al afirmar que, “desde ayer (por el domingo) estamos legitimados para intentar formar gobierno y eso es lo que vamos a hacer”.

En esta pugna por un Gobierno municipal que necesita de segundos y de terceros partidos para materializarse, con un Cs llave en cualquier caso, mientras el alcalde en funciones defiende que la suma de votos y concejales da un escenario de centro derecha “muy evidente”, Hernández recuerda que “los chicharreros han votado cambio y nuestros resultados demuestran que somos el partido que ha canalizado esas ganas de cambio”.

Bermúdez insistió ayer en poner en valor los resultados obtenidos y que le convirtió en ganador de las elecciones. “Hemos ganado con 5.535 votos más, con el mayor porcentaje, 30,8%, y un concejal más que en el año 2015, lo que nos impulsa a seguir trabajando intensamente con humildad por mejorar los barrios y pueblos que componen nuestra querida capital”. En declaraciones recogidas por Europa Press, el alcalde en funciones añadió, ante un hipotético pacto con el PSOE que no lo ha dado por descartado, ya que, “nunca” ha puesto “líneas rojas” para llegar a acuerdos. Insistió en que nunca se he negado a hablar con nadie ni ha puesto líneas rojas, a diferencia del Partido Socialista. “Cuando una persona no se quiere sentar a hablar, es difícil llegar a acuerdos. No tengo ningún inconveniente en hablar con el PSOE”, remarcó el alcalde nacionalista. Una afirmación esta última que fue respondida de forma contundente por Hernández, quien, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, señaló que también se sentarán con todos, aunque el caso de CC, “nuestra reunión durará poco”.

La también diputada socialista enfatizó que “los chicharreros han pedido cambio y creo que con unos resultados tan ajustados entre CC y PSOE, siendo el partido que más sube de toda Canarias, está claro que hemos canalizado las ganas de cambio y es lo que tendremos que hacer en los próximos días y para eso hay que ponerle mucha cabeza y hablar con todos”.

Preguntada por su compromiso de campaña de no hacer alcalde a Bermúdez, señaló que “ese es mi compromiso con los ciudadanos”. En cuanto a las negociaciones: “Quedan días por delante, hay que hacerlo bien, con prudencia y hablando con todos”. Cuando se le pregunta si ese “todos” incluye a CC responde que “de gobierno no voy a hablar con CC”. “Dije antes y después de la campaña que era necesario una alianza de cambio, y siempre dije de cambio, lo que no era cambio, que era CC estaba excluido y todo lo demás estaba abierto”.

En un claro mensaje dirigido al partido de Ciudadanos, Patricia Hernández completó su mensaje añadiendo que “otros candidatos se han expresado en los mismos términos que yo a lo largo de la campaña, y creo que Santa Cruz se ha pronunciado claramente pidiendo un cambio, y los compromisos están para cumplirlos”.

Unidas Podemos

Patricia Hernández no está sola en esa tarea puesto que Unidas Podemos, que ha logrado tres concejales, ha dejado clara sus postura en estas negociaciones, apostando por un gobierno municipal liderado por la socialista y con el apoyo de UP y Cs. Ramón Trujillo, el líder de la confluencia, además le envía un mensaje claro al alcalde en funciones: “Bermúdez no ha sido elegido alcalde, sino líder de la oposición. La alcaldía la alcanzará quien logre mayoría absoluta sumando grupos del Pleno”.

Trujillo, que ya en la noche electoral mostró su predisposición a apoyar a Hernández, continuó su argumento, detallando que, “la mayoría absoluta representada en el Pleno se ha pronunciado reiteradamente a favor de poner fin a los gobiernos ineficaces de Coalición Canaria, a las prácticas caciquiles que monopolizan y al blindaje mediático que les permite no debatir con la oposición en plena campaña”.

Para Trujillo, “la mayoría de votantes en Santa Cruz ha pedido cambio y regeneración democrática. Y ese mensaje lo hemos entendido el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Por lo tanto hay que buscar un acuerdo generoso, y que no puede ser de máximos, para investir a Patricia Hernández como alcaldesa”.

El líder de UP finalizó su reflexión señalando que “los electorados respectivos entenderán un acuerdo de estas características. En nuestro caso tendremos que refrendarlo con nuestras bases. Pero uno de nuestros objetivos ha sido y es poner fin al régimen caciquil y clientelar de CC en Santa Cruz”.

Ciudadanos

La llave que abre la puerta de la Alcaldía de Santa Cruz, es decir, Ciudadanos, sigue sin indicar hacia donde puede decantar su voto, aunque, ayer, su cabeza de lista, Matilde Zambudio, habló un poco más claro. “Hemos dicho una y mil veces que Ciudadanos es, y así lo ha demostrado, el partido del diálogo, el partido de las políticas útiles, y por ello, no va a llegar a acuerdos por sillones, sino que lo haremos pensando en el bienestar de todos los chicharreros”.

Zambudio achaca la pérdida de un concejal a la “falta de participación”, algo que, dijo, “nos ha perjudicado”. Para la cabeza de lista de Cs, “esto ha beneficiado a los partidos tradicionales, a los nacionalistas y al bipartidismo. No obstante, los dos concejales que hemos obtenido serán relevantes y decisivos. Ahora toca reunirnos y analizar los resultados, con tranquilidad”.

Partido Popular

En estas negociaciones, el PP no quiere ser un convidado de piedra si, finalmente, como apunta su líder, Guillermo Díaz Guerra, “el dúo pimpinela no se enamora, tendrán que contar con nosotros”, en clara alusión a la relación entre Bermúdez y Hernández durante esta campaña. En la valoración de los resultados, el edil electo del PP detalló que “somos un equipo de deportistas” por lo que “uno aprende a tolerar y sobrellevar que no siempre se gana”.

Díaz Guerra admite que pueden haber cometido errores y que la polarización del voto entre PSOE y CC ha hecho que “un flujo de nuestros votos se ha ido hacia CC, eso es innegable”. En cuanto a la aritmética de los pactos, “la más fácil es la del pacto CC-PSOE”. Para el resto, “hablamos de tripartitos y en muchos de ellos nosotros tendríamos algo qué decir”.