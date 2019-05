“Sinceramente, no pensaba que en Tenerife me iban a destituir”

Con los ojos enrojecidos, prueba de haber llorado, y haciendo esfuerzos notables para no volver a hacerlo, José Luis Oltra se despidió de la familia blanquiazul ayer tarde en la sala de prensa del Heliodoro. Agradeció las innumerables muestras de apoyo que recibió desde que el CD Tenerife lo destituyó e intentó ser elegante en su salida. Aún así, dejó un par de titulares que muestras que se siente traicionado por la directiva que encabeza Miguel Concepción. “Sinceramente es que pensaba que en Tenerife no me pasaría nunca. Ni siquiera en la semana de Alcorcón que se movió mucho pero hubo un ejemplo de unión y compromiso con el partido contra Osasuna. Posiblemente esta semana menos porque había circunstancias y atenuantes como las bajas y el rival”, indicó el técnico ante el numeroso público que le observaba y escuchaba con atención.

Oltra se marcha del club dolido, especialmente por las maneras empleadas por la entidad a la hora de despedirlo. “Me ha extrañado por las formas, lo que quedaba, porque estaba bien anímicamente y notaba el respaldo del futbolista y la afición, nunca he escuchado un grito adverso”, dijo el valenciano, quien se quejó, también, de que la directiva no le dejó hablar y presentar sus argumentos. “Me hubiera gustado que me hubieran escuchado porque estoy fuerte y tengo un plus de sentimiento que es importante. No lo he esperado nunca, ni tan siquiera aquella semana”, reiteró. En este mismo sentido añadió que no tenía nada que criticar, más allá de la sorpresa que le provocó una decisión que “respeto aunque no la comparta”, dijo, al tiempo que recordó que “cuando llegué el equipo estaba en descenso y lo dejo fuera del descenso, pero la gente se acordará deque me destituyeron”. Insistió mucho Oltra en que le era necesario reivindicar su trabajo: “ Me he dejado la vida, no todas las decisiones no han sido acertadas, y al primero que más le duele haberse equivocado es a mí, pero siempre lo he hecho pensando en el bien del equipo, nunca en lo personal”.

Sobre su sustituto, Oltra dijo que Sampedro es “un técnico con experiencia, muy válido y hará un gran trabajo aunque en cuatro semanas no hay tiempo para muchos cambios. Estoy a su disposición como hice la otra vez con Gonzalo Arconada. Si quiere me puede llamar”, indicó.