Un tripartito o un Ejecutivo en minoría, opciones para negociar en Santa Cruz

Coalición Canaria y PSOE ya han dado los primeros pasos para intentar conseguir un acuerdo con el que lograr la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz. Aunque no han querido avanzar con quiénes y en qué condiciones se están produciendo esos primeros contactos, las alternativas hacia las que se mueven unos y otros parecen claras: un Gobierno tripartito o uno en minoría con apoyos externos. El objetivo es conseguir 14 concejales de los 27 que tiene el Pleno de Santa Cruz.

Las sumas para un tripartito al alcalde en funciones, José Manuel Bermúdez, le dan con el PP y Cs. Estos serían sus socios preferentes, puesto que ya el PSOE ha dicho que no va a apoyar a la lista de Bermúdez y este a su vez ha manifestado por activa y por pasiva que no pactaría con la “extrema izquierda”. Para el PSOE, la opción del tripartito también es válida incluyendo a los mismos actores: Cs y PP. Este último se sumaría si prosperase lo que el presidente del PP, Asier Antona, ha dejado entrever, al no negarse a un apoyo a los socialistas en otros ámbitos. Patricia Hernández tiene una tercera opción, que es la de gobernar en minoría. Esta fórmula consistiría en contar con el apoyo explícito de Cs y sumar el de Unidas Podemos desde fuera, evitando así las reticencias expresadas por el partido que lidera en Santa Cruz Matilde Zambudio a pactar con la extrema izquierda, que para ellos representa la formación que lidera Ramón Trujillo, quien, por otra parte, ya ha expresado su apoyo a que Hernández sea la alcaldesa de Santa Cruz.

Ayer Bermúdez, en declaraciones a la Radio Autonómica, admitió que ya había hablado por teléfono con algunos partidos, sin especificar con cuáles, y criticó la posibilidad de la opción de gobernar en minoría. “Ahora tenemos que pensar en lo mejor para Santa Cruz, y eso no es otra cosa que un Gobierno que dé estabilidad al Ayuntamiento y no hacer ningún tipo de experimento o gobiernos en minoría”.

Tanto Bermúdez como Hernández hablan de prudencia y discreción en las negociaciones que están llevando a cabo. En lo que sí que parece que se diferencian ambos líderes es en los tiempos. Mientras Bermúdez confirmaba que su intención es empezar a negociar cuanto antes, “otra cosa es que hagamos públicas las distintas reuniones”, dijo el alcalde en funciones, la concejal electa del PSOE se está tomando con más tranquilidad las conversaciones, asegurando que “hay días por delante” para analizar las distintas alternativas.

Esta misma tranquilidad es la que está mostrando Ciudadanos, que se remite a la conformación del comité de negociación del Gobierno autonómico para la toma de decisiones en cuanto a apoyar a una u otra formación.