Araceli Socas renuncia a tomar posesión como concejal de CC en el nuevo mandato

Tras una decisión muy meditada, la concejal y portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Guancha, Araceli Socas, renunció a tomar posesión de su acta en el nuevo mandato que se inicia el 15 de junio.

La edil presentó el viernes su dimisión ante la Junta Electoral de Icod de los Vinos. “No es que me vaya de CC, de hecho, aunque no fui la candidata, iba de número 3 en la lista pero soy de las que digo que en la vida todo son etapas y la mía en el Ayuntamiento ha terminado”, declaró a este periódico. Pese a que considera que su partido no sacó unos malos resultados el 26 de mayo, cree que hay que apostar por la renovación “y por gente nueva, no podemos estar siempre los mismos y yo ya llevo muchos años, sostiene.

Araceli Socas gobernó durante cuatro mandatos junto a la exalcaldesa Elena Luis, todos con mayoría absoluta y fue concejal de las áreas de Obras, Urbanismo y Vivienda, Servicios Municipales, Parques y Jardines, Almacén, Cementerio, Parque Móvil y la Mancomunidad del Nordeste. En 2015 fue la candidata de los nacionalistas, que cayeron y perdieron la mayoría tras 16 años en el gobierno. Desde entonces, se desempeñó como portavoz de la oposición, un trabajo del que se siente “orgullosa”, ya que “hicimos una oposición constructiva y que aportó mucho”.

En su lugar entra Vanesa Delgado González, la número 6 en la plancha de CC.