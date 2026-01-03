Un municipio de Tenerife, ante la posibilidad de lluvias durante la Cabalgata de Reyes: “La recepción la haríamos en el pabellón”

El municipio de La Guancha vivirá el próximo 5 de enero una de las noches más esperadas y mágicas del año con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La tradicional Cabalgata de Reyes, contará con la participación de casi un centenar de personas, entre voluntariado, seguridad y personal municipal.
Las concejalías de Cultura y Deportes, del Ayuntamiento de La Guancha agradecen la implicación de voluntarios y voluntarias de clubes y asociaciones locales como: Amoserco, Agrupación Musical La Esperanza, C.B. Guanhca, C.D. Guancha y Magic Dance. Además, también estará presente la fanfarria de Santa Catalina.
La comitiva real dará comienzo a partir de las 19.00 horas, teniendo como punto de partida la zona de Montefrío, concretamente en la calle Los Pinos. Desde allí, Sus Majestades recorrerán el itinerario tradicional acompañados por sus respectivas cortes reales.
La primera parada tendrá lugar en la Plaza de La Asomada, donde se desarrollará el esperado encuentro con el Rey Herodes, un acto que se recupera este año. A continuación, y con el objetivo de favorecer un entorno más inclusivo y respetuoso, el Ayuntamiento de La Guancha ha habilitado un tramo del recorrido sin ruidos, que comprenderá desde la intersección de la calle Doctor Fleming con la calle El Vínculo.
Tras este tramo, la cabalgata continuará hasta el entorno de la céntrica plazoleta Ángeles Machado, donde se llevará a cabo la escenificación de la adoración al Niño, otro de los momentos que se recupera en este punto de la tradicional cabalgata. Una de las novedades de la presente edición es que Sus Majestades proseguirán el recorrido por la calle La Alhóndiga que se ha convertido para la ocasión en un Mercado Hebreo. Posteriormente continuarán hasta llegar a la Plaza de la Iglesia, donde se celebrará el acto de bienvenida, lugar en el que los Reyes Magos recibirán a todos y cada uno de los niños y niñas del municipio, poniendo el broche final a esta noche tan especial.
Alejandro Herrera, alcalde de La Guancha indica “esperamos que la meteorología nos permita desarrollar la cabalgata tal y como la hemos preparado, pero si no fuera así, tenemos previsto como alternativa, la recepción de SS.MM. de Oriente en el pabellón de deportes Plus Ultra. Además, añadió “es muy importante para el Ayuntamiento de La Guancha, agradecer de antemano, a todos y cada uno de los voluntarios que harán posible esta mágica noche del 5 de enero en nuestro pueblo”