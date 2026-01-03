El tiempo durante las cabalgatas de Reyes en Canarias: estarán pasadas por agua

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el lunes 5 de enero de 2026, víspera de Reyes, un escenario meteorológico dominado por la inestabilidad, con precipitaciones previstas en todas las Islas, una situación que podría influir en el desarrollo de las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos.
La previsión apunta a cielos mayoritariamente nubosos, aunque con algunos intervalos despejados en las vertientes sur. Las lluvias, en general débiles o moderadas, se esperan tanto en Lanzarote y Fuerteventura como en el norte de las Islas de mayor relieve, donde podrían ser más continuas, especialmente en zonas de medianías.
En las áreas del sur de las Islas montañosas también podrían registrarse precipitaciones, aunque de forma más puntual y menos intensa.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso, que podría ser más acusado en las máximas de medianías y cotas altas. El viento soplará de componente noroeste, moderado, con tendencia a rolar a norte a lo largo del día.
Probabilidad de lluvia por Islas durante Reyes
La Aemet establece una alta probabilidad de precipitaciones en numerosos puntos de referencia utilizados para el seguimiento meteorológico durante la jornada del lunes.
En Tenerife, la probabilidad de lluvia alcanza el 100% en Santa Cruz de Tenerife, el 95% en La Orotava y el 90% en Arona, lo que indica una posible afectación en distintas zonas de la Isla.
En La Palma, el riesgo de precipitaciones es del 100% en Santa Cruz de La Palma. En El Hierro, la previsión sitúa la probabilidad en el 70% en Valverde, mientras que en La Gomera asciende al 95% en Hermigua.
En Gran Canaria, la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Mogán. En Fuerteventura, se mantiene también en el 100% en Puerto del Rosario y Pájara, y en Lanzarote alcanza el 90% en Arrecife.
Estas previsiones corresponden a puntos representativos de cada Isla y sirven como orientación general sobre la evolución del tiempo en el conjunto del Archipiélago durante la víspera de Reyes.