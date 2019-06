Coalición Canaria en Candelaria reconoce que ha tocado fondo

Si sorpresa fue la mayoría absoluta obtenida por los socialistas en Candelaria, no menos lo fue -aunque se esperaba una bajada- el tremendo descenso de Coalición Canaria en el municipio, otrora una fuerza que llegó a gobernar la Villa Mariana en los años noventa, cuando comenzó la expansión urbanística de la misma. Veinte años después, CC ha pasado de primera a cuarta fuerza en Candelaria y Carlos Sabina, su secretario local y número cinco en la lista electoral, reconoce sin rubor “los pésimos resultados”, algo que “analizaremos el martes”, comenta.

Los nacionalistas, desde que cedieron la alcaldía al socialista José Gumersindo García Trujillo en 2001 no han vuelto a ganar unas elecciones municipales en Candelaria, pero siempre fueron la segunda fuerza política e incluso, en el mandato anterior asumieron delegaciones de gobierno al perder la mayoría absoluta los socialistas de Mari Brito, eso sí tras renunciar al acta de concejala, la candidata de CC, Nazaret Díaz, por no estar de acuerdo con ese pacto emanado además del pacto regional de gobierno con el PSOE (luego Nazaret si estuvo en el Gobierno regional PSOE-CC).

Los nacionalistas entonces, con 5 concejales, al igual que en 2007 y 2011 (los socialistas obtuvieron aquí la mayoría con 13 y 11 ediles), lograron cinco concejalías, encabezados por Juan Carlos Armas y con Carlos Sabina como portavoz. Sin embargo, antes de los dos años, el pacto se rompió y Mari Brito expulsó a los nacionalistas “por deslealtad” tras votar en contra del gobierno varias mociones, a raíz de un polémico pleno sobre el desalojo de Bajo la Cuesta.

Lejos de hacer oposición en los dos años que faltaban de mandato, CC apenas tuvo visibilidad en el pleno -sonadas fueron sus ausencias- lo que unido al cambio de candidata -sorprendente apuesta por Ángela Cruz por el San Juan de la política candelaria, Efraín Medina, que se salta todas las hogueras- llevó el 26 de mayo a los nacioanalistas a obtener la mitad de votos (1.262 poe 2.400) que hace cuatro años, bajar de la segunda posición a la cuarta y pasar de cinco actas a solo dos (Ángela Cruz y Emilio Atiénzar). Todo un descalabro que reconocen en un partido que ya ha tocado fondo.

Carlos Sabina afirmó ayer que todos estos datos se analizarán el martes, pero avanza que “igual tenemos que cambiar la política de conflictos y sumar más”, admitiendo que “los resultados son los que son y algo habrán hecho bien los socialistas para obtener esos resultados, casi cerca de los 12 concejales”.

El todavía secretario del comité local de CC en Candelaria no quiso adelantar si seguirá o no ejerciendo tal cargo y si Ángela Cruz y Emilio Atiénzar -pocos conocidos en el vecindario- ejercerán como concejales o correrá la lista, algo ya habitual en los nacionalistas cuando no tocan gobierno, dependiendo de lo que pueda ocurrir con los pactos en el Cabildo y Gobierno de Canarias, donde están los dos, como asesora y viceconsejero de Empleo.