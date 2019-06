Curbelo convoca hoy a su partido para decidir a quién apoya en el Gobierno

La Ejecutiva de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), el partido de Casimiro Curbelo, decide esta noche a quién le cederá los tres diputados que logró el pasado 26 de mayo para conformar el próximo Gobierno de Canarias. Al menos, según fuentes consultadas por este periódico, se acordará la hoja de ruta para sentarse luego a precisar los aspectos programáticos. Curbelo, que cuenta con la opción de formar parte de un pacto de partidos progresistas con el PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos, o de otro de centroderecha con Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), mantiene la duda sobre su decisión final. Bien es cierto que, tras lo ocurrido el pasado sábado en la constitución de uno de los municipios estrella para Curbelo, el de Valle Gran Rey, el líder gomero montó en cólera. En ese consistorio la fuerza más votada fue ASG; sin embargo, quien consiguió el bastón de mando fue el candidato socialista, Cristopher Marrero, que recibió los apoyos de dos concejales de NC, los dos de Sí se puede (SSP) y los de su propia formación política.

Ante la considerada como una agresión de los socialistas a Curbelo, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, el secretario de Organización del PSOE en Canarias, Jorge González, viajó el mismo sábado para reunirse con el también presidente electo del Cabildo gomero e intentar así reconducir la situación en el pacto regional. A pesar de que el PSOE reconoció su error en el segundo municipio en importancia de la Isla Colombina y espera reconducir la situación en estos días, Curbelo no quiere alargar ña decisión de su posicionamiento en el Ejecutivo autonómico. Ayer pudieron quedar despegadas las diferencias sobre Valle Gran Rey y esta noche sabremos si el desenlace es satisfactorio para el líder de ASG o no. Además de lo ya solicitado por Curbelo en las negociaciones con los socialistas y que, según reconoció, “me han dado el visto bueno a todo”, se han sumado más ingredientes en las peticiones del líder gomero. Entre otras, según las fuentes consultadas, la avenida marítima de Valle Gran Rey, la de playa Santiago y una residencia de mayores en Vallehermoso de más de 100 plazas.

Paralelamente a la reunión entre el secretario de Organización socialista, Jorge González, y el líder gomero, Casimiro Curbelo, en San Sebastián de La Gomera el pasado sábado para volver a acercar posturas y arreglar lo acontecido en Valle Gran Rey, ASG ha mantenido contacto con negociadores de las dos opciones posibles para conformar gobierno en las Islas, la de progreso (PSOE-NC-Podemos y ASG) y la de centroderecha, (CC-PP-Cs y ASG). En los últimos días Curbelo ha recibido llamadas telefónicas hasta de Felipe González para decantarlo hacia el pacto de progreso. Curbelo reconoce ya públicamente un compromiso personal con Clavijo. “Estaré donde él esté”, llegó a decir el viernes en Ciudad Jardín junto a los demás partidos de centrodeecha. Pero ha dejado en el aire qué haría si Clavijo es apartado y en su lugar figure otro coalicionero. Esta es la baza que juega el PSOE para atraerlo, dado el veto de Ciudadanos sobre su imputación.

Hay que tener en cuenta, además, que ante las exigencias de Cs, sobre todo, la de no apoyar un Gobierno en el que haya imputados, por la situación judicial del candidato de CC a la Presidencia del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, los nacionalistas (20 diputados) barajan otras opciones para sumar 36, como son el PP (11) y NC (5), aunque parece que las aguas han vuelto a su cauce entre el partido de Román Rodríguez y el PSOE en los últimos días, tras lo ocurrido en Telde. Allí el PSOE intentó llegar a un acuerdo con todos para dejar fuera a la candidata de NC, Carmen Hernández. Esto propició una reunión entre Clavijo y Román Rodríguez, que fraguó en repartirse la citada Alcaldía entre los dos partidos nacionalistas en la citada ciudad grancanaria.

Según los últimos movimientos en las dos opciones, la de centroderecha y la progresista, todo dependerá de si Cs continúa vetando a Clavijo o no, por lo que las próximas 72 horas se vislumbran como cruciales para cerrar el próximo Gobierno de Canarias.