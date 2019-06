Denunciarán a la promotora del hotel de La Tejita si no “repone el daño”

La plataforma Salvar La Tejita denunció que dos palas excavadoras seguían trabajando ayer en la parcela junto a la playa donde está prevista la construcción de un hotel de cinco estrellas, a pesar de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ordenaba el pasado viernes detener las obras al entender que invaden la delimitación provisional del dominio público marítimo terrestre. Ana Sabín, portavoz del colectivo, relató a este periódico que dos máquinas habían perforado en la jornada de ayer un “gran boquete” y que los trabajos habían llegado a roca basáltica.

Salvar La Tejita prepara una asamblea para el sábado a las 6 de la tarde en la plaza de El Médano, donde previsiblemente se acordará presentar una denuncia en el juzgado al entender que la constructora no solo debía haber parado ya los trabajos, sino que los cinco días hábiles otorgados por Costas, que vencen mañana, es el plazo concedido a la empresa para “reponer el daño causado” y devolver la parcela al estado que presentaba antes de que se iniciaran los primeros movimientos de tierra a finales el mes pasado. Así lo explicó ayer, en declaraciones a la cadena COPE, el arquitecto Ramón Rouco, miembro de Salvar La Tejita, que especificó que la superficie afectada se ha multiplicado por 10. Además, se preguntó “cómo es posible que el Ayuntamiento de Granadilla haya entregado la licencia en diciembre, si existen servidumbres que no son competencia municipal”. En ese sentido citó, además de la certificación de Costas, la de Aviación Civil, dada la proximidad del aeropuerto.

Ashotel

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, afirmó ayer que “si se ha incumplido alguna norma que se busque al responsable, pero si hay licencia y todo está bien, el empresario tiene derecho a construir ese hotel”. El responsable de la patronal hotelera evitó pronunciarse sobre quién tiene la razón, si las organizaciones ecologistas o la empresa constructora: “Solo sé que hay un señor que ha comprado una parcela en suelo turístico que tiene una licencia y que está en su derecho a construir y si ese derecho se lo cercenan se lo tendrán que compensar”.

A juicio de Marichal, el problema del hotel de La Tejita se remonta a la época de la moratoria turística aprobada en 2001. “Se empezó la casa por el tejado y en vez de decir que no se podían hacer más hoteles, se debió haber actuado sobre los planes parciales turísticos que no habían formalizado su derecho, es decir, que no estaban en condiciones de poder recibir ningún tipo de indemnización”.

Con esa medida, explicó Marichal, se habría evitado que hoteleros propietarios de suelo turístico con intención de construir en 10 o 15 años se apresuraran a pedir licencias. “Se quisieron meter en el mercado camas que no hacían falta, o sea, lo contrario que se buscaba con la moratoria”, recuerda. “¿Qué pasa? Que vino un empresario, invirtió, le generaron una expectativa y ahora a ver quién le explica que con el dinero que ha pagado por la parcela no puede hacer el hotel”.

Para Marichal esta situación es “injusta” y advierte de que “no habrá quien invierta un euro en Canarias si esto sigue así”, por lo que reclamó mayor seguridad jurídica. “La Ley de Costas no se hizo el otro día, sino hace muchos años. ¿No han tenido tiempo para darse cuenta de que iban a perjudicar a un pobre desgraciado?”, se preguntó. Por ello pidió que “pasen la línea por dónde tenga que pasar, pero que lo arreglen a tiempo”.

El presidente de Ashotel reiteró que se ha concedido una licencia y es válida. “Si ahora no es válida y está mal dada, que busquen al responsable y que pague por ello”.