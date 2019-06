“Dijimos que veníamos a regenerar la política y es lo que hemos hecho”

Califica de “bochornoso” lo vivido desde el sábado 15 de junio. Sigue defendiendo que ha hecho lo correcto y siempre con el conocimiento de su partido, Ciudadanos (Cs). Así lo expondrá en las alegaciones al expediente de expulsión que le han abierto por votar al PSOE en Santa Cruz y darle la Alcaldía a Patricia Hernández, documentación que presentará hoy mismo ante los órganos de su partido. Matilde Zambudio (Cs), primera teniente de alcaldesa de Santa Cruz, se ha convertido para muchos en la política revelación. “Dijimos que veníamos a regenerar la política y eso es lo que hemos hecho”, defiende. En cuanto a sus nuevas responsabilidades, asumiendo la gestión de la Sociedad de Desarrollo y Cultura, asegura que lo primero que quiere hacer es racionalizar la estructura: “Creo que hay margen para ser más eficientes”. En Patrimonio Histórico, que también gestiona, “iremos de la mano de mi compañero Juan Ramón Lazcano (concejal de Urbanismo)”.

-¿Cómo se encuentra después del anuncio de la apertura del expediente de expulsión?

“Muy bien. Estoy muy tranquila por todo lo que ha ocurrido. Como ya dije al término del pleno del sábado, no me preocupa el expediente, que, además, es lógico que se iniciara, ya que se había anunciado incluso antes de que terminara la sesión constitutiva. Se le tiene que dar trámite y traslado del mismo, algo ya hecho”.

-¿Se ha encontrado con muchos apoyos?

“Tengo que decir que el apoyo ha sido brutal. Tanto los afiliados de Tenerife como los de Las Palmas de Gran Canaria me han mostrado su apoyo, algo por lo que les doy las gracias. Mi correo electrónico está lleno de mensajes de personas que, incluso sin ser votantes de Cs, me han dicho que si ahora hubiera elecciones, en Tenerife tendríamos unos resultados muy distintos. Estoy enormemente agradecida”.

-¿Por qué cree que ha recibido esa oleada de apoyos?

“Lo que se hizo el sábado fue cumplir con nuestro argumentario, con el que nosotros, Juan Ramón y Matilde, nos presentamos, marcado por el partido a nivel nacional y el que defendimos y se ejecutó mediante el voto, el mismo que seguiremos defendiendo en nuestro mandato”.

-¿Qué pasó en esas 24 horas previas que llevaron al cambio político en Santa Cruz?

“Cuando ya estaba sobre la mesa el pacto PP-CC, y a priori ese era el que se iba a dar en el regional, el día anterior (jueves) se reunió el comité de pactos con nosotros y nos dijeron que teníamos que plantearnos pactar con CC. Nosotros dijimos que no íbamos a pactar bajo ningún concepto con CC, por lo que pedimos que, como mínimo, nos dejaran abstenernos porque no queríamos entrar en un Gobierno con Coalición Canaria”.

-Y entonces ese pacto descarriló…

“Cuando se rompe el pacto PP-CC, nos llaman de nuevo y nos dicen que cerremos con el PSOE, incluso yo personalmente llamo a nacional para cerciorarme de que esto es así. Hay muchas llamadas también con el PP, porque creo que el pacto bonito, por decirlo de alguna manera, de regeneración total, era con el PP dentro. Informo a nacional y explico que existe la posibilidad de que al pacto con el PSOE se sume el PP y que Podemos no va a formar parte del Gobierno”.

-Que Unidas Podemos no formara parte era fundamental…

“Ramón Trujillo (UP) ha sido infinitamente generoso y lo tengo que decir. Él no ha pedido nada por votar a Patricia, y para que quede meridianamente claro, Ciudadanos no tiene ningún pacto con Podemos”.

-¿Y qué dicen desde Madrid?

“Desde el comité de pactos se me facilitó el teléfono de una persona del nacional que lo que me dice es que lo decidamos nosotros. Esto fue a las siete y media de la tarde del viernes. Aparte de esta llamada, también hay mensajes en los que se reconoce por parte del comité que se iba a apoyar a Patricia Hernández. Así que nosotros siempre cumplimos con las instrucciones que se nos dieron. Es cierto que la instrucción, hasta las cuatro de la tarde del viernes era pactar con CC, con nosotros fuera del Gobierno, porque, sencillamente, no teníamos rostro para sentarnos en ese Gobierno cuando era algo que habíamos dicho que no íbamos a hacer”.

-Pero Cs insiste en que el sábado por la mañana ustedes recibieron órdenes expresas de votarse a sí mismos….

“Ellos mandaron un mensaje, que por su puesto se acompaña en el expediente disciplinario, en el que dicen que los cargos electos que tengan pacto sigan según el pacto y los que no, que se voten a sí mismos. Fue un mensaje a un chat interno, ni siquiera estaba dirigido personalmente a mí o a Juan Ramón. Así que, teniendo en cuenta que el pacto Cs-PSOE estaba mandado desde el miércoles, que lo tenía el comité de pactos, actuamos en consecuencia. Es más, el lunes de esa misma semana la instrucción era cerrar con el PSOE en 24 horas. Todo está documentado”.

-¿Dice que la primera orden fue cerrar con el PSOE en 24 horas?

“Sí. El lunes me dijeron que tenía que cerrar en 24 horas con el PSOE. De hecho tenía una reunión prevista y me la hicieron adelantar. Al día siguiente (martes) se mandaron los borradores y el miércoles se iba a anunciar el pacto con el PSOE. Fue entonces cuando nos dijeron que teníamos que volver a sentarnos con CC. Cuando Antona (PP) rechaza la oferta, se paraliza todo. Durante 24 horas no se negoció nada y después se dio la orden de cerrar con PP y CC. En la reunión del jueves con el comité de pactos nos dicen lo de votar a CC. El viernes se rompe y pasa lo que he contado”.

-Vista la evolución y las acusaciones públicas de compra de votos que ha recibido, ¿a qué achaca esa reacción?

“No puedo saber si lo que hay es descoordinación dentro del comité de pactos. Con la que he hablado siempre es con Teresa Berástegui. Lo que pasa dentro del comité lo desconozco. Lo que puedo decir y explicar es cómo han sido mis pasos entre comité y Matilde Zambudio. Lo de las acusaciones me parece como mínimo bochornoso”.

-Paralelamente a la querella que ha anunciado también ha recurrido usted a los órganos internos del partido…

“ Por supuesto. Hay un artículo muy claro con respecto a las manifestaciones externas contra los afiliados, un artículo que ya se ha aplicado y que ha supuesto la expulsión de una persona del partido en Tenerife. En este caso, las declaraciones las hace un miembro del comité autonómico, con acusaciones muy graves contra tres personas afiliadas. El lunes (por hoy) presentaré toda la documentación”.

-En su discurso en el Pleno habló de auditorías. ¿Se ha decidido cómo y qué se va a auditar?

“Me gustaría que fuera la Audiencia de Cuentas la que las llevara a cabo porque es exquisita, es experta en contabilidad pública, pero es cierto que he estado preguntando plazos y es muy complicado, porque tiene que ser el Parlamento el que autorice el proceso. Se pueden hacer las dos vías a la vez, me refiero a pedir una auditoría externa y la de la Audiencia. En cuanto a la externa, vamos a ser exquisitos a la hora de buscar la empresa que la lleve a cabo y ya estamos informándonos de empresas solventes y expertas en contabilidad pública”.

-¿Y cómo ha sido la toma de contacto con el Ayuntamiento?

“Con respecto a la toma de posesión de nuestros cargos, la verdad que muy bien. Ya he mantenido reuniones con el gerente de la Sociedad de Desarrollo y el jefe de servicio de Cultura y estamos viendo todo lo que hay, lo que se ha hecho, lo que está programado de cara al futuro. En general, viendo todo lo que tenemos que hacer para mejorar ambas concejalías”.

-¿En esas primeras reuniones ha detectado ya alguna de las cosas que quiere cambiar?

“Estamos mirando toda la estructura. La próxima semana me reúno con cada uno de los departamentos en los que se divide la Sociedad de Desarrollo. De hecho, en la reunión en común invité a los trabajadores de la entidad a que le fueran dando una vuelta a todo lo que creyeran que hay que modificar, ver qué hay que ajustar para ser los más efectivos posibles”.

-¿Qué primeras medidas le gustaría llevar a cabo?

“Creo que en lo que atañe a las dos concejalías es necesario llevar acabo una restructuración interna. Hay cuestiones que me han chocado de cómo están funcionando, por eso lo primero es hablar con los empleados. En Cultura hay cuestiones tan singulares como que la banda de música está en Presidencia, y creo que debe pasar a Cultura. Me sorprendió que no hay gerente y que el jefe de servicio se nombrara cuando ya estaban los resultados de las elecciones o que no haya un persona encargada de Recursos Humanos. Están funcionando un poco como pueden”.

-¿Y en Patrimonio Histórico?

“Lo primero que haremos es reunirnos con Juan Ramón para perfilar las líneas de trabajo, porque en esto tenemos que ir de la mano con Urbanismo”.