El asfaltado completará la rehabilitación del párking rotatorio de Candelaria

El párking rotatorio de Candelaria, justo enfrente del Ayuntamiento, permanecerá cerrado por espacio de diez días, para concluir con el nuevo asfaltado y las aceras y barandillas cercanas al malecón, las obras de rehabilitación ya iniciadas y terminadas con anterioridad, como nueva maquinaria y barreras de control y el acerado junto a la avenida de la Constitución.

El presupuesto de las obras totalizan 231.124,96 euros, en la que destacan la reposición del firme y pavimento de la superficie de rodadura del párking y acerado, sustitución de la barandilla, instalación de luminarias y señalización horizontal. A este presupuesto hay que añadir los 60.090,55 euros del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para la gestión del párking rotatorio por un período de cuatro años, ya instalado desde el pasado mes de febrero.

A pesar de dar mayor amplitud a las aceras y añadirse una nueva salida, las plazas de aparcamientos seguirán siendo las mismas que tenía hasta ahora , 145 vehículos.

Con la última ampliación, la superficie ocupada por aparcamientos es de 3.079 metros cuadradas, tras la concesión administrativa renovada por el Servicio Provincial de Costas en 2014 a razón de 10.900 euros anuales y una fianza de 3.000 euros.

El Ayuntamiento de Candelaria instaló el párking rotatorio en ese terreno -que fue campo de fútbol, mucho antes de construirse el nuevo ayuntamiento en 1997-, en el año 2008, cuando el citado terreno era zona de servidumbre hasta que en 2011 se aprobó la Orden Ministerial del deslinde actual, que pasó a ser de dominio público.

Airam Pérez Chinea, de nuevo concejal responsable de Epelcan, empresa pública municipal que gestiona el párking, destaca la necesidad de la mejora de la instalación “al encontrarse muy deteriorado el pavimento”, unas quejas casi habituales de los miles de usuarios de un aparcamiento imprescindible en el casco del municipio al encontrarse en la zona donde los vecinos realizan trámites casi a diario como el propio Ayuntamiento, el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) o el Centro de Salud, además de estar inmerso en la zona comercial por excelencia de la Villa y a escasos cien metros de la Basílica de Candelaria.

No es extraño, por tanto que anualmente se superen los 350.000 vehículos que utilizan ese aparcamiento, para los que el 75% de los usuarios no les supone coste alguno, al utilizarlos menos de una hora o antes de las ocho de la mañana o después de las ocho de la noche, donde no se tiene que pagar.

Cabe recordar, que el horario del aparcamiento rotatorio es de 8.00 de la mañana a 20.00 horas. Las tarifas de uso en la primera hora es gratuito, la segunda supone 80 céntimos,entre 2 y 3 horas, 2 euros, precio que se va incrementando con el objetivo de facilitar la rotación. Eso sí, recuerde que desde hoy hasta el 7 de julio, al menos, el párking rotatorio estará cerrado. Aparcar por la zona se convertirá, seguro, en un quebradero de cabeza.