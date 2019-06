Jorge Sáenz se despide como el mejor jugador del CD Tenerife en el curso 2018-19

Esta noche acaba el periplo del canterano Jorge Sáenz como jugador del CD Tenerife, ya que la próxima temporada defenderá los colores del Valencia. Sáenz disputó hasta el momento 103 partidos de LaLiga 1/2/3 (8.802 minutos), 6 de Copa del Rey (439 minutos) y 4 de la Promoción de Ascenso a Primera División (390 minutos) en su etapa como blanquiazul. Además, marcó 6 goles y repartió 3 asistencias.

El defensa tinerfeño fue elegido por los aficionados como el Jugador Mahou Cinco Estrellas de la temporada 2018-2019, al ser designado más veces como el mejor de su equipo. El internacional con las categorías inferiores de la selección española fue el jugador más destacado en los meses de noviembre, diciembre y enero.

Jorge aprovechó la entrega de este premio para repasar su etapa como jugador del CD Tenerife, de la cual se siente satisfecho por los años vividos en el club de su tierra.

“Se nos complicó más de lo previsto, pero al menos hemos conseguido salvar la categoría. Teníamos otras expectativas para este curso, pero, afortunadamente, hemos conseguido resolverlo antes de la última jornada”, señaló.

En su último encuentro como jugador del CD Tenerife, Jorge Sáenz espera hacer un buen partido ante el Real Zaragoza y despedirse ante los aficionados con un buen sabor de boca. “Me gustaría terminar la temporada con una victoria ante nuestra gente, para que la afición pueda irse este verano con una última alegría en forma de triunfo después de ver el último partido de la temporada. Toca disfrutar y pasarlo bien, como he hecho durante los últimos años”.

Acerca de cómo será hoy su despedida del club y de los aficionados, indicó que no tiene nada preparado: “No tengo nada en mente. Pero si hay algún detalle, estaré más que agradecido. Todo el cariño que me han ofrecido hace que me vaya muy satisfecho del club”.

Sáenz, a pesar de la mala campaña del CD Tenerife, alabó al grupo y se refirió a los compañeros que conoce desde que subió al primer equipo: “El vestuario es un grupo muy bueno, con jugadores con los que he coincidido desde que subí al primer equipo, como Dani Hernández, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Raúl Cámara y Suso. Echaré de menos esos momentos, aunque es cierto que me encontraré con otros futbolistas en mi nuevo club. Aprendo de todos, de los más veteranos y de los más jóvenes”.

Por último, el defensa tinerfeño se sintió agradecido por ser reconocido por la afición blanquiazul con el Premio Mahou, como el más destacado en el desarrollo de la temporada. “Estoy agradecido al cariño que me ha dado toda la afición durante toda la temporada, y siendo premiado durante estos meses con el premio Mahou. Para mí es la despedida perfecta”. Jorge se incorporará en el próximo mes de julio a la pretemporada del Valencia.