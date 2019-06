La Agrupación de Electores de Mazo se queja de no haber entrado en el pacto de Gobierno PSOE-PP

MAE Villa de Mazo Agrupación de Electores, se ha reunido para realizar un balance de los resultados de las pasadas elecciones en donde sumaron dos concejales y se quedaron a seis votos del tercer concejal que finalmente se fue al PSOE, que terminó el recuento con cuatro.

MAE manifiesta que si bien los que han suscrito el pacto han justificado el mismo porque el electorado ha pedido un cambio de gobierno, estima que del análisis de los datos tras el escrutinio del pasado 26 de mayo, se puede establecer que “el gran derrotado de estas elecciones es Coalición Canaria que con referencia a las anteriores elecciones del 2015 pierde 4 concejales y 947 votos, de los cuales Podemos suma 88, PSOE 98, PP 181 y MAE 593, con una participación de 2743 personas, cifra similar a las 2760 personas que votaron en las elecciones del año 2015”. Dicho de otro modo, vienen a decir, la Agrupación de Electores, integrada por personas con distintas tendencias, ideas y aportaciones, pero con un mismo interés, ha sido la que sin estructura de partido, y con poco tiempo para darse a conocer,” ha capitalizado ese cambio”, obteniendo el apoyo de esos 593 votantes que respaldaron este nuevo proyecto.

Por ello, sin negar legitimidad al pacto suscrito, desde MAE no se entiende que dos fuerzas políticas en principio, antagónicas ideológicamente, pacten en Villa de Mazo sin darle oportunidad a una Agrupación de Electores, que desde el principio y como muestra clara de esa necesidad de cambio, manifestó expresamente que no pactaría con el alcalde saliente y candidato de Coalición Canaria, y que ha sido, la que por los resultados obtenidos, ha hecho posible un cambio de gobierno en Villa de Mazo. Desde la Agrupación de Electores se comunica que en el contacto mantenido con el Partido Socialista antes de que se hiciera público el pacto, se intentó facilitar el acuerdo, llegando desde la generosidad con ese objetivo de cambio, a proponer un programa común de gobierno a lo que se nos respondió que con el programa común no iba a existir problema para entendernos, pero su legítima decisión les ha llevado a elegir un pacto con el PP, con el cual MAE intentó mantener una reunión para evaluar el resultado de las elecciones, pero no fue posible dicho encuentro al no obtener respuesta a dicha solicitud.

´”Desde MAE se quiere transmitir a las 593 personas que nos apoyaron y a las que no lo hicieron, que desde la oposición trabajaremos para confirmar que es bueno para Villa de Mazo, que exista un proyecto independiente, que tiene como único objetivo e interés un programa y un pueblo y en el cual participan personas que deciden no vincularse a los partidos tradicionales. MAE trabajará desde la oposición con firmeza, exigiendo de una manera constructiva, que se cumpla con el programa de gobierno, proponiendo que se incorporen aquellas de sus propuestas que no están reflejadas en los programas de los partidos que suscriben el pacto, pero que creemos que son buenas para nuestro municipio”, indican en un comunicado.