No habrá derbi canario en la pretemporada

Los aficionados canarios no tendrán este verano la oportunidad de ver a sus respectivos equipos, CD Tenerife y UD Las Palmas, en la Copa Mahou. Un torneo que se venía desarrollando desde el 2011. Este año se debería disputar la novena edición pero no será así porque ambos clubes no han llegado a un acuerdo económico con la empresa cervecera organizadora. Además, los dos han estimado que este derbi en la época estival había aumentado la tensión entre ambas entidades por el juego duro que había en un partido de carácter amistoso.

El club amarillo, más que el blanquiazul, se había quejado de la dureza empleada en este tipo de partidos que podían causar una lesión en un simple partido de preparación. Para evitar problemas mayores entre las dos instituciones y, sobre todo, para evitar lesiones innecesarias en la etapa de preparación, se decidió acabar con esta cita veraniega, aparte del mencionado problema económico con Mahou.

El CD Tenerife ganó en cuatro ocasiones (2013-2015-2016 y 2018) la Copa Mahou Canarias, mientras que la UD Las Palmas también ganó cuatro ediciones (2011-2012-2014 y 2017).

El derbi canario, salvo que el caprichoso bombo los empareje en una eliminatoria de Copa del Rey, solo se podrá ver en LaLiga 1/2/3 en las dos capitales canarias. Ninguno de los dos clubes aún no tienen confirmada la hoja de ruta en la pretemporada que está a la vuelta de la esquina.