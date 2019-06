Tensión y mutismo en Santa Cruz, a la espera de conocer el apoyo de Cs

La últimas 24 horas han convertido al Ayuntamiento de Santa Cruz en una de las monedas de cambio para que Coalición Canaria (CC) mantenga parte de su poder en el Gobierno de Canarias. La oferta que CC ha hecho al PP para que sea su líder, Asier Antona, el que presida Canarias, incluye el apoyo del PP en Santa Cruz para que José Manuel Bermúdez a su vez siga siendo alcalde. El problema es que para que eso se haga realidad necesitan que Ciudadanos (Cs) retire el apoyo que ha venido mostrando al PSOE en distintas negociaciones desde el pasado 26 de mayo, cuando se conocieron los resultados de las elecciones.

Ayer desde la formación naranja se impuso el mutismo sobre cuáles serán los pasos que van a dar ante la propuesta de CC al PP, teniendo en cuenta que, desde este lunes, no se han cansado de repetir que Cs y PP irían juntos en las negociaciones. Las reuniones previstas para ayer se suspendieron a última hora de la noche del martes, y las que se supone que debían celebrarse hoy para anunciar el apoyo de ambas formaciones a CC o PSOE en Santa Cruz, tampoco se confirman.

Lo que sí parece que ya es un hecho es que el PP de Santa Cruz no se va a sumar a ningún acuerdo con Cs y PSOE si antes no lo autoriza la dirección nacional. Ayer desde el PP se hacía notar el malestar existente con Cs por lo que consideran una deslealtad, en referencia a que la formación naranja ha estado negociando desde el minuto uno con el PSOE sin contactar con ellos, según aseguran. Esta situación es la que ha llevado, según explicaron a DIARIO DE AVISOS fuentes próximas al partido, a que Madrid haya ordenado la paralización de cualquier tipo de negociación con Cs en Santa Cruz, algo que, por otra parte, no es novedoso, puesto que, según denuncia el PP, es lo que ha venido haciendo Ciudadanos hasta el momento.

Decisiones

Esta aparente ruptura podría precipitar que Cs finalmente anuncie su apoyo definitivo al PSOE de Patricia Hernández, ya que se vería liberado de tener que esperar por el PP. Sin embargo, las presiones que está sufriendo en otros ámbitos la formación que lidera Matilde Zambudio en la capital podrían hacer que esa decisión se retrasara o se tomara en un sentido distinto al que esperan los socialistas. Si Ciudadanos se mantiene en silencio, el PSOE ha adoptado la misma postura. Lo único que ha trascendido desde sus filas es que todo sigue en el mismo estado que hace unos días. Esto se traduce en que Cs mantendría su apoyo para un hipotético Gobierno municipal PSOE-Cs en minoría, con el apoyo desde fuera de Unidas Podemos.

Mientras, Coalición Canaria está a la expectativa de lo que decidan el resto de partidos con representación en Santa Cruz. José Manuel Bermúdez depende tanto de Cs como el PSOE, con la diferencia de que además debe sumar con el PP, puesto que con Unidas Podemos está descartado cualquier acuerdo, tanto por CC como por el propio partido liderado por Ramón Trujillo que, como ya se ha dicho, ha mostrado desde el minuto uno su apoyo para desalojar a CC.