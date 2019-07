CC acusa a Zapata y Pestana de estar movidos por “la ambición y el enfado”

La expresidenta del Cabildo Nieves Lady Barreto (CC), ya jefa de las filas del único grupo en la oposición de la institución, compareció en el salón de plenos de la Corporación junto a sus restantes siete consejeros para acusar al recién investido presidente y a su vicepresidente, Mariano Hernández Zapata (PP) y Anselmo Pestana (PSOE), respectivamente, de presentar una moción de censura contra su gestión por un “mero interés personal”.

Barreto expresó su voluntad de ejercer una labor de oposición política con “la mano tendida” a la negociación y a la búsqueda de acuerdos en los asuntos de calado y de máximo interés para la Isla, y desde el lugar en el que le ha colocado “la moción de censura de Zapata y Pestana, pero no los votantes palmeros, que me dieron su apoyo mayoritario en las urnas”. En ese capítulo “del pasado”, y con la expectativa de trabajar desde la oposición, Barreto sí subrayó que “la moción de censura no es de dos partidos, sino de dos políticos movidos, uno, por la ambición personal de ser presidente de la institución, y, otro, por el enfado de haber perdido unas elecciones por su mala gestión”.

Legales pero excepcionales

La mayor parte de la intervención de Nieves Lady Barreto ayer en el salón de plenos del Cabildo estuvo dedicada a su visión de la excepcionalidad de la herramienta de la moción de censura, que “líderes de ambos partidos -socialistas y populares- se empeñaron en explicar y justificar”. Para la jefa de filas de los nacionalistas palmeros, “las mociones de censura no son instrumentos normales y creo que hay que decir que las mociones de censura existen y han existido siempre y las han utilizado todos los partidos políticos en momentos en los que consideraban que una administración estaba bloqueada”. Así las cosas, entiende que el instrumento que la ha sacado de la presidencia “es legítimo y legal, pero excepcional”. Nieves Lady Barreto quiso trasmitir “a los ciudadanos” que “el intento de normalizar las mociones de censura” constituye “un mensaje irresponsable”, porque “es tanto como decirles a los ciudadanos que no merece la pena ir a votar”. En la misma línea, defendió que “la verdadera decisión de quién nos tiene que gobernar la tienen los ciudadanos. Por todo ello, aseguró que “no es normal que se presenten, como se han presentado, las mociones de censura en los cabildos de Tenerife y La Palma”.