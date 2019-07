El CD Tenerife se interesa por el internacional ghanés Dwamena

La dirección deportiva del CD Tenerife ha puesto sus ojos en el delantero internacional ghanés Raphael Dwamena, de 23 años y 1,86 de estatura, que juega en el Levante UD. El cuadro granota no quiere desprenderse de un futbolista que en su día fue el fichaje más caro al desembolsar 6,2 millones de euros a su anterior club, el FC Zürich. Por cierto, que el cuadro suizo también lo pretende repescar, aunque el club español prefiere cederlo a un equipo de LaLiga 1/2/3 para controlar más de cerca la progresión del internacional ghanés.

Aparte del interés del CD Tenerife, el Zaragoza y el Real Oviedo se han interesado en los servicios del jugador africano. Un delantero que apenas tuvo protagonismo la temporada pasada, ya que sus apariciones con el Levante se redujeron a doce encuentros, en los que no marcó ningún gol, aunque dio dos asistencias.

En la Copa del Rey, el internacional ghanés disputó tres partidos marcando un gol en la eliminatoria de vuelta contra el Lugo en el Ciudad de Valencia.

Elady Zorrilla

Son muchos los nombres que han sonado como refuerzos para el cuadro de López Garai. Uno de ellos es el jugador del Cartagena Elady Zorrilla que marcó la temporada pasada con el Efese 21 goles. El Cartagena pide para que el jugador se marche el pago de la cláusula que asciende a 500.000 euros, cifra a la que el CD Tenerife se resiste a ofrecer.

Al hilo de este jugador, el presidente y a la vez director deportivo del Cartagena, Paco Belmonte, dejó bien clara cual es la postura que mantiene su club en torno al extremo jinense.

“Por 150.000 euros no se va a ir del Cartagena. Encontrar a un jugador de banda que nos dé 21 goles es imposible. No podemos regalarlo, por mucho que le fastidie a él. No concibo que pueda tener un acto de rebeldía, entre otras cosas porque se lo corto en cinco minutos. Entiendo que es la oportunidad de su vida y no voy a perjudicarle. Creo que esta semana, al final, vamos a encontrar una solución satisfactoria para todas las partes”.

El representativo tendrá que subir su oferta de 200.000 euros si quiere que Elady Zorrilla vista de blanquiazul. Todo parece indicar que el jugador de 29 años tiene pie y medio en la isla.

Más salidas

El serbio Filip Malbasic se une a la lista a las posibles bajas de Luis Milla y Mauro dos Santos. El delantero blanquiazul es tiene muy buen cartel en el futbol griego aunque el Tenerife solo acepataría un traspaso con una cantidad nunca inferior a los 500.000 euros, como señala Radio Marca Tenerife. Malbasic comenzará la temporada con el resto de sus compañeros, a la espera de noticias acerca del futuro inmediato del jugador.