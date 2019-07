Llegan a la cartelera Spider-man y los Beatles

Este primer viernes del mes de julio llegan a los cines españoles títulos tan esperados como la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, dedicada al Hombre Araña, o la última película de Danny Boyle, ‘Yesterday’, una comedia romántica, musical y fantástica inspirada en las míticas canciones de los Beatles. La cartelera de Multicines Tenerife (C. C. Alcampo, La Laguna) acoge desde este 5 de julio éstas y otras novedades. ‘Vengadores: Endgame’ de Marvel Studios continúa atrayendo al público a los cines y desde el viernes pasado ofrece disfrutar de una nueva versión con contenido extra que incluye un vídeo presentando la película del director Anthony Russo, una escena eliminada y un adelanto de ‘Spider-man: Lejos de casa’, hoy de estreno. Protagonizada por Tom Holland, la nueva película sobre el superhéroe retoma la historia tras los eventos ocurridos en la cuarta entrega de Los Vengadores. Peter Parker necesita unas vacaciones para desconectar de sus superpoderes y se va de viaje con sus amigos a Europa, pero Nick Furia no tardará en localizarle. Necesita su ayuda para hacer frente a una nueva amenaza contra el planeta, unas monstruosas criaturas que han emergido a través un agujero abierto en el universo como efecto colateral de las acciones de Thanos.

Además, se estrena la nueva propuesta del cineasta inglés Danny Boyle, Óscar al mejor director por la película ‘Slumdog Millionaire’ (2008) y artífice de otros títulos imprescindibles como ‘Trainspotting’ o el thriller de terror ‘28 días después’. Con guion de Richard Curtis, autor de comedias románticas como ‘Cuatro bodas y un funeral’, ‘Love actually’ o ‘Notting Hill’, en ‘Yesterday’ descubriremos a Jack Malik, un compositor de canciones que está al borde de renunciar a su sueño de vivir de la música. Tras un misterioso apagón global, despertará en una realidad alternativa donde nadie, salvo él, conoce a los Beatles. Fácilmente, tocando las míticas canciones del grupo más importante de la historia, se convertirá en una superestrella. ‘Yesterday’ está protagonizada por Himesh Patel, de la serie ‘Eastenders’, de la BBC; Lily James (‘Mamma mia! Una y otra vez’), Kate McKinnon y el músico Ed Sheeran, entre otros.

Dos producciones españolas completan la oferta de estrenos. Dirigida a los más jóvenes y para disfrutar en familia, aterriza en los cines el largometraje de animación ‘Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo’. Inspirado en hechos históricos, una expedición financiada por el Reino de Castilla que comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó tres años más tarde, narra las aventuras y penurias que vivieron los protagonistas de aquel viaje que se convirtió en la primera circunnavegación del planeta cuando se cumple el quinto centenario de la hazaña.

De otro lado, tras su presentación en el Festival de Málaga, el director Paco R. Baños estrena su segundo largometraje, que lleva por título ‘522. Un gato, un chino y mi padre’. En clave de ‘road movie’, cuenta con la actriz Natalia de Molina en la piel de una mujer que sufre agorafobia y solo puede salir a la calle si respeta su zona de confort, una distancia de 522 pasos.

Además, desde este viernes Multicines Tenerife ofrece la película de Jim Jarmusch ‘Los muertos no mueren’, comedia surrealista con reparto de lujo y trasfondo ecologista que plantea que debido al calentamiento global los fallecidos vuelven a la vida.

