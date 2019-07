Nira Pérez: “No tuve ni una duda de jugar en el Haris”

El Dimurol Libby’s Ciudad de La Laguna presentó ayer a su última incorporación, la líbero tinerfeña Nira Pérez, que se mostró en principio sorprendida por la llamada del Haris, pero aseguró que “no tuvo dudas” para fichar, ya que le gusta el proyecto del club y sus objetivos futuros.

En un acto en la Casa del Vino de El Sauzal, el presidente del club, David Martín, señaló que Pérez “será una pieza clave en todas las tareas defensivas, tanto en la recepción como en la defensa”. Es “una apuesta clara por nuestra isla, nuestra ciudad y toda Canarias. Deportivamente, es una jugadora que aportará experiencia, tiene referencia internacional y va a ser pieza clave en todas las tareas defensivas, tanto en la recepción como en la defensa”. Además, será “el reflejo de todas esas niñas que quieren llegar al primer equipo”, y, reconoció Martín, “fue una de las primeras peticiones de Flavia Dias” como nueva entrenadora del primer equipo.

Nira Pérez aseguró que está “muy ilusionada” con el objetivo de “llegar a lo más alto posible” y mostró su agradecimiento “a Flavia, a David y a todo el club por confiar en mí. Espero cumplir con los objetivos del equipo, al que aportaré mi experiencia y tranquilidad”. Además, se mostró con “ganas de empezar con mis compañeras, hacer esa piña que me gusta en el vestuario y todo lo demás fluirá”, aseveró. La lagunera desveló que le sorprendió “que me llamaran. Su proyecto y el objetivo me gustan. Estoy ya mayorcita y me gustaría retirarme a lo grande cerca de casa. El club ha hecho un buen trabajo, lo está haciendo cada año y los objetivos son mayores. Una de las razones fue el apoyo de Flavia. Así que no tuve ni una duda” a la hora de fichar por el Haris.

Por otro lado, David Martín reconoció que, en este “cambio de ciclo, lo más importante es que se puedan compenetrar lo antes posible las jugadoras. Me gusta la plantilla porque será uno de los equipos más ofensivos que hemos tenido. Incorporamos a Nira para poder ayudar a encajar este sistema de juego más ofensivo, liberando la tarea de la opuesta”.

Martín se mostró optimista, ya que “hemos formado un proyecto bastante ambicioso y ojalá podamos estar arriba. Pero tenemos los pies en la tierra, seguimos siendo un club humilde y queremos ir partido a partido. Al final del curso, debemos aspirar a estar entre los seis primeros y de ahí luchar por clasificarse en el play-off de liga, en la fase final de la Copa de la Reina y hacer un buen papel en todas las competiciones”. Martín reconoció que han solicitado organizar la Supercopa el 5 de octubre ante el Logroño, para lo que están pendientes de las reuniones con las administraciones públicas para buscar el apoyo y cerrar los patrocinios necesarios.