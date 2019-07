Santa Cruz cifra en 18.000 el déficit de aparcamientos que sufre el municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja para revertir la decisión de que el Centro Comercial Meridiano convierta en aparcamientos de pago sus más de 2.000 plazas de estacionamiento, una decisión que vendría a agravar el déficit de aparcamientos que sufre la ciudad y que ayer la alcadesa, Patricia Hernández, cifró en 18.000. “Santa Cruz tiene un grave problema con los estacionamientos, con un déficit de 18.000 plazas y que en el entorno de Cabo Llanos es de unas 5.000”. La alcadesa quiso dejar claro que este déficit no lo provoca Meridiano, pero es indiscutible que “si cobra por aparcar se agravará el problema que ya existe en la zona”.

Los esfuerzos del equipo de gobierno se centran en hacer valer el convenio que en su momento se acordó con el entonces Centro Comercial Carrefour y que Urbanismo convirtió en definitivo en junio de 2003, por lo que el Ayuntamiento defiende que está en vigor. Este documento, que fue dado a conoce ayer por el Consistorio, recoge, en uno de sus apartados, que la entidad “se obliga a garantizar el acceso libre y gratuito a todos los usuarios de los aparcamientos”, así como a mantenerlos “abiertos al público durante el horario de apertura de cualquiera de los establecimientos del centro comercial”.

Este compromiso se adquiere por parte del centro comercial a cambio de que el Ayuntamiento haga la “tramitación conjunta de cuantos procedimientos administrativos sean legalmente procedentes para la legitimación de la obra en cuestión”. De esta forma, el Consistorio daría validez a la modificación solicitada por el centro comercial y consistente en ejecutar un viario de acceso subterráneo a los aparcamientos (un túnel desde la calle Álvaro Rodríguez López), ya que no se recogía en el proyecto original y tampoco en el planeamiento específico de la zona, que data de 1996.

Falta una firma

Sin embargo, este convenio también señala que una vez aprobado de forma definitiva, debía ser firmado por la empresa en el plazo de 15 días. Según confirmó a DIARIO DE AVISOS el edil de Servicios Públicos, José Ángel Martín, “no existen registros posteriores” a la fecha en la que se dio el convenio por definitivo, que fue el 5 de junio de 2003. Aun así, el edil defendió que el que no haya registros posteriores, “no implica que no sea un trámite subsanable”.

Así, la diligencia del 5 de junio que eleva a definitivo el convenio lo hace por entender que se cumplió con todos los trámites recogidos en el acuerdo de Urbanismo de febrero de 2003, en el que se acordó su aprobación inicial, notificar a Carrefour su contenido, someterlo a exposición pública (no se presentaron alegaciones) y dar ese plazo de 15 días para la firma tras su aprobación definitiva. La duda está en si se llegó a notificar a la empresa que el convenio era definitivo y si esta lo firmó o no. Tanto los servicios jurídicos de Urbanismo como los de Meridiano están analizando las consecuencias que se derivan del documento cuya existencia y validez está confirmada.

Ayer la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, compareció acompañada del concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano, y del propio José Ángel Martín, para explicar los pormenores de una situación que, insistió, les era sobrevenida. Lo primero que quiso aclarar la alcaldesa es la relación fluida entre el Centro Comercial Meridiano y el Ayuntamiento y que se trabaja para que el anuncio de cobro no se haga efectivo el 1 de septiembre.

La regidora socialista fue tajante en cuanto a si la Corporación anterior conocía o no la decisión de Meridiano: “Tenemos conocimiento de que la noticia no es nueva para esta Corporación, ya que hace dos años que la empresa comunicó al anterior alcalde y a la concejal de Movilidad su intención de modificar las condiciones del aparcamiento”. Aclaró que no fue hasta marzo de este año cuando Meridiano se dirigió a Urbanismo para solicitar información sobre si podía o no hacer el cambio. “La respuesta que obtuvieron fue que sí podían hacerlo”, dijo. Un visto bueno que, defendió Hernández, “entendemos que no debió darse, dada la existencia de un documento público y en vigor”.

Malestar

José Ángel Martín insistió en el malestar, tanto del Ayuntamiento como de la propia empresa, al ver esta última cómo sus comunicaciones al equipo de gobierno anterior se han puesto en duda. “Han pedido disculpas por el anuncio, ya que ellos entendían que la Corporación anterior nos había trasmitido la información”. El edil de Servicios Públicos apostó por llegar a un consenso con Meridiano: “Queremos reducir el impacto de cualquier medida y garantizar que no se tome ninguna decisión de forma unilateral”. “La unilateralidad -continuó- no venía por el centro, sino por el equipo de gobierno saliente, que ya tenía todo preparado para que fuera de pago a partir del mes de septiembre.”

La alcaldesa también lamentó que una decisión de ese calado no fuera comunicada e ironizó sobre la capacidad del anterior alcalde para encontrar un papel en un Ayuntamiento al frente del que estuvo ocho años, cuando ella lo encontró con solo dos semanas en el Gobierno.

Urbanismo trabaja para acondicionar ya cuatro solares

En cuanto a las soluciones para paliar las consecuencias que puede tener el cobro por aparcar en Meridiano, el edil de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano (Cs), insistió en que ya se trabaja para acondicionar hasta cuatro solares en la zona de Cabo Llanos de forma urgente, mientras que en el medio y largo plazo se disponen a licitar todos los espacios para aparcar que vienen recogidos en el Plan General. “Los primeros en los que ya se trabaja para su licitación son los de Parque Marítimo y Palmetum, que sumarían unas 1.000 plazas subterráneas en la zona”. A estos se sumaría otro subterráneo más en la plaza que une las dos torres, también en Cabo Llanos.