Un equipo de gobierno de 11 ediles reduce el gasto el 24% respecto a 2015

El primer pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de este mandato aprobó ayer el organigrama básico de funcionamiento de la nueva Corporación municipal. En concreto, el pleno dio luz verde a la constitución de los grupos políticos municipales, sus portavoces y gastos. En este último apartado, el que el nuevo equipo de gobierno cuente con cuatro concejales menos que el anterior, y dado que las retribuciones se han congelado, el coste del nuevo Ejecutivo se ha reducido el 24%, hasta situarse en los 637.407 euros brutos, frente a los más de 860.000 del mandato anterior. Los 11 ediles tendrán dedicación exclusiva, de forma que la alcaldesa, Patricia Hernández, cobrará 71.548 euros brutos; la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio (Cs), 60.780, y el resto de ediles, 57.741 euros, retribución distribuida en 14 mensualidades.

En cuanto a las dietas por asistencia a plenos y comisiones, estas son de 248,82 euros y las correspondientes a Juntas de Gobierno, comisiones del Pleno, Junta de Portavoces y Consejos Rectores de los organismos autónomos serán de 221,17.

La estructura del personal se mantiene constante, “a la espera de que haya un mayor análisis de las necesidades”. Aun así, se incorpora un adjunto a la dirección de la Concejalía de Deportes, otro adjunto para reforzar la Asesoría Jurídica y otra persona de apoyo a la Secretaría General del Pleno. El objetivo de las incorporaciones es “reforzar dichas áreas para que puedan funcionar más eficientemente”.

El personal eventual también se mantiene estable y se elegirán los perfiles más adecuados para cada función.“En todo caso, la modificación de la estructura organizativa no supondrá un aumento del coste actual”, afirmó el Consistorio.

Durante el pleno, que apenas duró 10 minutos, el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, se quejó de que no se hubiera convocado la junta de portavoces, algo que, según respondió la alcaldesa, no se podía hacer hasta que se constituyeran los grupos en el día de ayer. Una constitución con la que, al parecer, CC no estuvo del todo de acuerdo, puesto que fue el único grupo que se abstuvo en este punto. El edil del PP Carlos Tarife apuntó que el Patrimonio Municipal del Suelo ya se había constituido y traspasado a Hacienda en el mandato pasado, por lo que pidió que se tuviera en cuenta en el rediseño de la estructura, ya que seguía vinculado a Urbanismo.

El portavoz de UP, Ramón Trujillo, mostró su disconformidad con los sueldos del equipo de gobierno. “Aunque creo que deben ser dignos y bien retribuidos, también creo que deben ser menores”, apuntó. Además, criticó el seguro privado al que acceden los ediles por su condición. “Entiendo que, al menos los cargos públicos, deben usar la sanidad pública, y si quieren un seguro privado, que lo paguen de su bolsillo”. La alcaldesa respondió a la crítica con un “habrá que revisar algunas cosas”.