Un ‘Santa Cruz Central’ sí, pero con medidas complementarias

El anuncio del concejal de Seguridad y Movilidad de Santa Cruz, Florentino Guzmán Plasencia, de que su intención es que la movilidad en Santa Cruz se asemeje al proyecto de Madrid Central ha sido recibida con cautela por distintos colectivos. Para los comerciantes de la zona centro de la capital, los más afectados por la restricción de tráfico en caso de producirse, la propuesta necesitaría de medidas complementarias para garantizar que los negocios locales no se vieran afectados. “Medioambientalmente Madrid Central ha funcionado muy bien, pero en ventas los comercios han notado que han bajado”, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir.

Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), su portavoz, Eustaquio Villalba, valora la propuesta de Guzmán para Santa Cruz, pero la cree insuficiente. “Limitar el tráfico siempre es bueno, pero el problema de movilidad afecta a toda la Isla. La solución a los problemas de movilidad no pueden depender del vehículo privado, necesitamos políticas insulares que vayan dirigidas a implantar medidas que hagan que se reduzca el uso del vehículo y no a construir más carreteras, que no son el problema”. Recordó el portavoz de ATAN que “tenemos la mayor proporción de kilómetros de carretera por metro cuadrado de toda la UE, así que desde aquí le decimos al nuevo presidente del Cabildo que el problema no son las carreteras”.

“Aunque en Santa Cruz se reduzca un poco la circulación de coches y la contaminación, la realidad es que el problema seguirá siendo el mismo en toda la Isla”, añadió Villalba, quien considera más correcto hablar de un Tenerife Central que de una sola ciudad. “Lo que ocurre en cualquier parte de la Isla afecta a otra. Tenerife es más pequeña que Londres y funciona como una macrociudad. Aquí coges el coche para todo y en guagua se tarda lo mismo. Las soluciones tienen que ser globales”, insistió el portavoz de ATAN.

Entre los comerciantes, Moujir admite que les preocupa el anuncio de limitar el tráfico. “Se ha pedido una reunión no solo con el área de Florentino Guzmán, sino también con la alcaldesa, para analizar varios puntos, entre ellos este relativo al tráfico”. El secretario general de Fauca, sin embargo, admite que “puede estar bien siempre que se tomen medidas adicionales como una red de parking asequible o gratuito, con lanzaderas continuas al centro desde el extrarradio para el consumidor y el visitante”. “Sin este tipo de medidas -continuó-, lo que se va a generar es una desertización del centro, que ya hemos sufrido en parte por el Plan Urban y con la desaparición de aparcamientos en superficie”.

Moujir aseguró que los comerciantes están tranquilos, en el sentido de que “sabemos que el concejal se ha comprometido a oír a todas las partes antes de poner en práctica cualquier medida”. Desde Fauca se entiende que el problema de atascos en Santa Cruz tiene más que ver con la falta de aparcamientos que con el volumen de vehículos en sí. Si se aplicara la restricción, piden medidas complementarias, como fomentar el servicio a domicilio o la implantación de consignas para que los clientes dejen sus paquetes.