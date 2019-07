Zapata y Pestana presentan la moción de censura que sacará de la presidencia a CC

Los populares palmeros dieron ayer el paso que querían dar desde hace casi cuatro semanas, y presentaron, con el respaldo unánime de su Ejecutiva insular, la moción de censura que el próximo día 24 hará presidente a Mariano Hernández Zapata (PP) con el apoyo de los votos de los siete consejeros socialistas. Nieves Lady Barreto (CC) abandonará la presidencia del Cabildo palmero y el liderazgo de un Gobierno en minoría, tras el debate de esta iniciativa, presentada apenas media hora antes del cierre del Registro de la institución insular y en medio de una enorme expectación.

Los argumentos de la moción de censura que los nacionalistas palmeros han temido desde la celebración de las elecciones, en las que Nieves Lady Barreto logró sumar ocho consejeros, frente a los siete de los socialistas encabezados por Anselmo Pestana y los seis de la candidatura del conservador Mariano Hernández Zapata, pasan por lo que los populares definieron como “28 años casi ininterrumpidos de gobiernos de Coalición Canaria en La Palma”. Un ciclo al que quieren poner fin y que está precedido por la buena sintonía del pacto que ambos partidos, PSOE y PP, ya suscribieron durante el último año y medio del mandato 2011-2015, con la presidencia del socialista Anselmo Pestana tras una moción de censura contra CC que no fue autorizada por la dirección regional y nacional de su partido, PSOE, como le ocurre ahora a Zapata con el PP.

Autonomía insular

Los populares en el Cabildo no contemplan un expediente de expulsión del Partido Popular, castigo que en todo caso afectaría a tres de los seis consejeros populares: Hernández Zapata, Carlos Cabrera y Raúl Camacho, pero que no tendría efecto en las consejeras Raquel Díaz, Nieves María Hernández y Nayra Castro, que no están afiliadas al PP. Los detalles del acuerdo para la gobernabilidad del Cabildo entre PP y PSOE se darán a conocer, explicaban ayer, en los próximos días, pero sí se ha confirmado que el documento y el reparto de áreas está decidido desde hace tres semanas, con una tensa espera marcada por las órdenes llegadas desde la calle Génova en Madrid, y atendidas, al menos aparentemente, en cumplimiento de las directrices nacionales, por el líder regional de los conservadores, el también palmero Asier Antona.

“Hemos meditado mucho esta decisión por la importancia que tiene para los palmeros”, dijo Hernández Zapata para referirse a las semanas transcurridas hasta la presentación de esta moción de censura. Aseguró que “somos coherentes con nuestro mensaje en la campaña electoral, somos un partido valiente y presentamos esta moción de censura para que después de 28 años casi ininterrumpidos en el Gobierno del Cabildo de Coalición Canaria pueda darse ese cambio”, y que se traduce en que “Coalición Canaria no esté en el Gobierno insular y haciendo uso de una opción a la que nos autoriza la ley y con la que esperamos responder a las expectativas que tantas y tantas personas han puesto en nosotros”.

Anselmo Pestana, por su parte, indicó que “este es un gesto importante, con el que se consolida el Gobierno insular, porque la peor noticia que había tenido La Palma tras las elecciones era comenzar un mandato sin un Gobierno estable, sin un Gobierno con mayoría. Para avanzar y hacer las cosas hace falta capacidad de diálogo y entendimiento con otras fuerzas políticas y nosotros hemos sido capaces. Quien no ha sido capaz de conformar esa mayoría ha sido Coalición Canaria”, agregó el líder socialista. “La responsabilidad de estos dos grupos políticos es conformar una mayoría de gobierno desde la generosidad y desde el planteamiento de defensa de la Isla, en un momento clave de nuestra economía, ayudando a impulsarla desde la querencia que sentimos por este territorio”.

Asier Antona, aunque de perfil, según apuntan fuentes regionales del partido, ve con buenos ojos este pacto de gobierno en el Cabildo palmero. Otros, aseguran desde las filas de los populares de La Palma que el presidente regional del PP no puede disimular su incomodidad por el hecho de ver cuestionado desde Madrid su liderazgo en Canarias y, en particular, en su isla, La Palma.

Casi tres décadas sin un presidente popular

El Partido Popular volverá a la presidencia del Cabildo 28 años después de que terminara dos mandatos al frente de la institución insular el ya desaparecido José Luis González Afonso, que lideró la institución entre 1982 y 1991. Mariano Hernández Zapata quiere presidir un gobierno “fuerte y cohesionado” y desde la posición estratégica que, una vez leídos los resultados electorales del pasado 26 de mayo, le convertían en la llave de una mayoría estable, bien de la mano de los nacionalistas, con los que no quería pactar, tal y como él mismo ha reconocido, o con el PSOE, con el que finalmente ha presentado la moción de censura que devuelve, tras casi tres décadas, la presidencia a los conservadores. Anselmo Pestana, que inicialmente se negaba a dar la presidencia a Hernández Zapata, sitúa este pacto de gobierno en “un momento decisivo para la economía insular”.