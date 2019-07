El Cabildo cambiará su reglamento para adecuarlo a leyes superiores

Los dos plenos extraordinarios del Cabildo de Tenerife celebrados ayer ratificaron el decreto firmado por el presidente, el socialista Pedro Martín, en el que se fijaron las nuevas áreas de gobierno, así como el régimen de dedicación de los nuevos consejeros insulares. Una fórmula, la de definir la estructura organizativa mediante decreto del presidente que, aunque habitual en otras instituciones como ayuntamientos o el propio Gobierno de Canarias, era la primera vez que se utilizaba en el Cabildo. Precisamente esa novedad es la que obligó a la celebración de dos plenos, uno para dar cuenta sobre la estructura, y, otro, para ratificar lo aprobado en la primera sesión, además del informe del secretario insular que garantizaba que la fórmula elegida era válida. Este galimatías jurídico, pero también político, se apoya en que, hasta ayer, era el Pleno el que definía la estructura del Cabildo, es decir, se llevaba una propuesta, se votaba y se aprobaba o no, al menos así lo establece el reglamento de la institución. El decreto firmado por Martín fue avalado por un informe del secretario, en el que se ratificó que tanto la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, como la de los Cabildos, deposita en el presidente de la institución la potestad para fijar la estructura organizativa mediante decreto.

La discusión jurídica sobre esta fórmula centró casi la totalidad de los dos plenos. Y es que, aunque legal, el uso del decreto, contraviene el reglamento actual del Pleno, puesto que el anterior presidente, Carlos Alonso, había delegado en este órgano la distribución de áreas de gobierno. Coalición Canaria, conocedora de esta contradicción solicitó al secretario del Pleno un informe que avalara la legalidad del decreto de Martín.

“El secretario del Pleno ha hecho un esfuerzo para que el informe estuviera listo en dos días y a tiempo para este Pleno”, señaló la consejera socialista, Mariam Franquet, al término del Pleno. El informe, dado que las dos fórmulas son legales (el decreto porque lo avalan leyes superiores y el reglamento por estar en vigor), para compatibilizar ambos procedimientos estableció que el Pleno convalidara los decretos del presidente, como así ocurrió.

Se dio la circunstancia de que se pudo convalidar el reparto de áreas gracias al voto de calidad del presidente, ya que en el segundo pleno, el consejero Miguel Ángel Pérez ya había dimitido, dejando en empate técnico la votación de los tres puntos que conformaba la sesión extraordinaria.

Franquet quiso aportar algo más de luz a tan farragoso asunto y explicó que, “la estructura orgánica antes se aprobaba por el Pleno, pero, revisando la legislación, haciendo un estudio legal, nos dimos cuenta de que la competencia, tal y como se establece en la ley de Cabildos, una norma superior a la del reglamento insular, recae sobre el presidente. Lo que hemos hecho es adecuar la situación a la legalidad”, dejando entrever Franquet que lo hecho hasta ahora por el Cabildo contravenía normas de rango superior. El secretario aclaró en el Pleno, a petición de Carlos Alonso, que el reglamento no era ilegal pero que tampoco lo era la forma elegida por Martín, así que emitió el informe para adecuar una vía y otra e instó a que se modifique cuanto antes el reglamento.

El tercer punto de ese segundo pleno extraordinario era dar cuenta del paso a la situación administrativa de servicios especiales del expresidente del Cabildo, Carlos Alonso, que como funcionario no podría compaginar la portavocía del grupo sin antes pedir la compatibilidad. “Don Carlos Alonso es funcionario de la casa y tiene que pedir la compatibilidad, como la pidieron en su momento David Carballo y Enrique Arriaga, para ejercer de consejeros. Él está en una situación que, por cierto, es la misma que provocó el debate en la moción de censura”, apuntó la consejera socialista. “Así que el segundo pleno extraordinario también se justifica para que el señor Alonso pueda seguir los trámites para que se desempeñe como portavoz y pueda ejercer sus derechos sin caer en incompatibilidades”, concluyó Franquet.

Coalición Canaria

La explicación defendida por el PSOE y avalada por el secretario no fue compartida por CC, cuyo portavoz defendió que el reglamento orgánico del Cabildo “está adaptado a la ley de Cabildos y delega en el Pleno la competencia para determinar la áreas de gobierno”. “Se ha tenido que hacer un pleno extraordinario para convalidar actos que son nulos y eso ha llevado a emitir un informe, con el que nosotros no estamos de acuerdo”. Alonso defendió que “no es solo un tema jurídico” ya que, “además de sustraer al Pleno la capacidad para organizar el Cabildo, se hace de esta forma para que se produzca el nombramiento de dos personas que son tránsfugas para que puedan cobrar y no les afecte en la gestión de áreas”. Desde CC, tanto en el pleno de la censura como en el de ayer, se ha intentado retrasar la definición de estos cargos a la espera de que Cs ratificara la expulsión de sus aún consejeros. El Pleno también aprobó la creación de las comisiones plenarias permanentes, así como la constitución de la Comisión Especial de Cuentas. Además, se modificó la adscripción del jefe de gabinete insular, que deja de tener categoría de director insular.

Miguel Ángel Pérez

La despedida del ya exconsejero insular socialista Miguel Ángel Pérez fue el único momento de las sesiones plenarias de ayer en el que se relajó la tensión más que evidente entre el grupo de Gobierno y la oposición, fundamentalmente desde las filas de Coalición Canaria. Todos los grupos tuvieron palabras de agradecimiento y de apoyo a la labor desempeñada por Pérez que, también agradeció a todos el trato recibido. Aunque no quiso confirmarlo, hoy será nombrado viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.